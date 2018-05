Kangs is A+ grade hypocrite (nothing new) and this Jim Sarbh turned out to be a piece of shit. Rape jokes are not okay... stfu ..😠👎

— BANNO (@Inception700) May 15, 2018



Rape is a dark word. Let’s not water it down to describe a brutal gym session or a bad day at work or with a joke.@jimSarbh #KanganaRanaut have some sense before cracking such jokes !!

— Dhruvesh Shah ✨ (@dhruveshshahz16) May 17, 2018



Dear Jim Sarbh/ Kangana Ranaut

Rape jokes are not funny. Rape is NOT a joke. If you tell or laugh at jokes about rape you are a part of the problem. https://t.co/Pk5bSB9zCr

— ¯_(ツ)_/¯ (@karishmau) May 15, 2018



Jim Sarbh is cancelled.

One. He made a hideous joke and included a vital thing called 'Rape'

Two. he included 'prostitute' in that "I would rather be raped by 12 prostitutes..." are you freaking kidding me ? you just stated that they are as equal as Rapists ?

Go get a life man

— Fuddu (@_shruti_singh_) May 15, 2018

OMG...ये क्या हाल बना कर बैठे हैं ऋतिक रोशन !

अपने रेप जोक की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स के गुस्से का शिकार हुए जिम सर्भ. दरअसल कान्स 2018 की एक पार्टी की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है. इस वीडियो में जिम एक रेप जोक सुनाते दिख रहे हैं. उनके साथ कंगना रनौत और दूसरे कुछ लोग मौजूद हैं और जिम के जोक पर जमकर ठहाके लगा रहे हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग इनके खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.जिम से पहले सलमान खान भी रेप से जुड़ा एक कमेंट कर मुश्किल में फंस चुके हैं. फिल्म सुल्तान के प्रमोशन के दौरान शूटिंग के वक्त की मुश्किलों पर बोलते हुए सलमान ने कहा था, जब मैं शूटिंग के बाद रिंग से बाहर आता था तो एक रेप विक्टिम की तरह महसूस करता था. मैं सीधा चल भी नहीं पाता था. सलमान के इस कमेंट पर खूब विवाद हुआ था.अब जिम भले ही अपने जोक पर सफाई दे रहे हैं. लेकिन इस तरह का मजाक किसी के गले नहीं उतर रहा है. बॉलीवुड लाइफ में छपी खबर के मुताबिक जिम का कहना है कि रेप एक गंभीर मुद्दा है और मैं भी इसे ऐसा ही समझता हूं. यह जोक मैंने किसी और संदर्भ में कहा था. मेरी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी. मैं सेक्सुअल और फिजिकल वॉइलेंस को मजाक नहीं मानता.