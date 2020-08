कंगना रनौत का बड़ा खुलासा- 'मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाते थे, ताकि पुलिस के पास ना जा पाऊं'

If narcotics Control Bureau enters Bullywood, many A listers will be behind bars, if blood tests are conducted many shocking revelations will happen. Hope @PMOIndia under swatchh Bharat mission cleanses the gutter called Bullywood. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020

I was still a minor my mentor turned tormentor used to spike my drinks and sedate me to prevent me from going to cops, when I became successful and got entry in to the most famous film parties I was exposed to the most shocking and sinister world and drugs,debauchery and mafia. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020

I am more than willing to help @narcoticsbureau but I need protection from the centre government, I have not only risked my career but also my life, it is quiet evident Sushanth knew some dirty secrets that’s why he has been killed. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranuat) इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत मौत (Sushant Singh Rajput) मामले में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बीच कंगना रनौत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म (Nepotism) से लेकर इंडस्ट्री के कई सीक्रेट्स को दुनिया के सामने रखा और इन खुलासों के जरिए हर किसी को हैरान कर दिया. इस बीच सुशांत मामले में ड्रग एंगल आने पर एक बार फिर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपनी बात बेबाकी से दुनिया के सामने रखी है. कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है, जिसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड के एक खास तबके पर निशाना साधा है.हाल ही में अपने एक ट्वीट में एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर बॉलीवुड में नार्कोटिक्स टेस्ट होता है तो कई ए लिस्टर सेलिब्रिटी सलाखों के पीछे होंगे. यही नहीं, कई सेलिब्रिटी ऐसे होंगे जो बार में नजर आएंगे. अब एक्ट्रेस ने ड्रग्स को लेकर एक और खुलासा किया है, जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है. एक्ट्रेस ने अपने इस ट्वीट के जरिए बताया है कि एक समय पर उन्हें जबरन ड्रग्स दिया जाता था. ताकि वह पुलिस के पास ना पहुंच सकें.एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है- 'जब मैं नाबालिग थी तो मेरे मेंटॉर इतने खतरनाक बन चुके थे कि वह मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते थे, ताकि मैं पुलिस के पास ना जा सकूं. जब मैं सफल हो गई और फेमस फिल्म पार्टीज में जाने लगी तो मुझे उस समय बॉलीवुड की भयानक दुनिया, ड्रग्स, अय्याशी और माफिया जैसी चीजों से सामना हुआ.'इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अन्य ट्वीट में सेंट्रल गवर्मेंट से सुरक्षा की मांग करते हुए लिखा- 'मैं नार्कोटिक्स ब्यूरो की मदद करने के लिए भी तैयार हूं. लेकिन, उससे पहले मुझे सेंट्रल गर्वमेंट से सुरक्षा चाहिए. क्योंकि मैं ना सिर्फ अपने करियर को रिस्क में डाल रही हूं, बल्कि मेरी जान को भी खतरे में डाल रही हैं. यह साफ है कि सुशांत कुछ रहस्यों को जानता था, तभी उसे मार दिया गया.'गौरतलब है कि हाल ही में सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब इस केस में एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है. ईडी ने प्रतिबंधित ड्रग्स संबंधी रिया के कथित संपर्कों के बारे में सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) को कुछ साक्ष्य शेयर किए हैं.