अनुराग कश्यप बोले, कंगना ने कहा था दो की जगह एक युवा कैरेक्टर करो तो मैं फिल्म सांड की आंख करूंगी

'जब सांड की आंख की स्क्रिप्ट तुषार ने कंगना को दी थी, तो उन्होंने कहा था कि कहानी बहुत अच्छी है लेकिन दो किरदारों की क्या जरूरत है?

एक किरदार बनाओ और उसे युवा बनाओ तो मैं इस फिल्म को करूंगी.'

फिल्म, दो सिस्टर्स इन ला के बारे में है, जो अपने बुढ़ापे में प्रतिस्पर्धी निशानेबाज बनने का फैसला करती हैं, एक स्लीपर हिट फिल्म थी.

इसमें तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने लीड रोल किया था.

True I wasn’t at the narration.. but why when my director did not get back to you in two weeks on your suggestion then why was this project announced forcing the director in a panic attack . And when did this film come and go. Just asking about Teju https://t.co/3au16GjGgK https://t.co/c8PkYfpPpe