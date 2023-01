Kangana Ranaut is officially back on Twitter: बॉलीवुड की क्‍वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का ट्व‍िटर अकाउंट 3 साल पहले परमानेंटली सस्‍पेंड कर द‍िया गया था. यानी कंगना की वापसी ट्व‍िटर पर नहीं हो सकती थी. लेकिन मंगलवार को कंगना रनौत अचानक ट्व‍िटर पर हंगामा तब मच गया जब कंगना के ट्व‍िटर अकाउंट से एक ट्वीट आया. फिर क्‍या था, एक्‍ट्रेस सोशल मीड‍िया पर नंबर 1 ट्रेंड बन गईं. कंगना रनौत की वापसी से उनके फैंस बेहद खुश हैं और ये बात ट्व‍िटर पर साफ देखी जा सकती है.

कंगना के ट्व‍िटर अकाउंट से उनकी आने वाली फिल्‍म ‘इमरजेंसी’ का एक बीटीएस (बीहाइंड द सीन) वीड‍ियो शेयर क‍िया गया है. ये वीड‍ियो शेयर करते हुए ल‍िखा, ‘इमरजेंसी’ की शूटिंग पूरी हो चुकी है. स‍िनेमाघरों में आप सभी से 20 अक्‍टूबर 2023 को म‍िलते हैं.’ बता दें क‍ि फ‍िल्‍म ‘इमरजेंसी’ में कंगना रनौत देश की पूर्व प्रधानमंंत्री इंद‍िरा गांधी के क‍िरदार में नजर आने वाली हैं. इस फ‍िल्‍म में कंगना का लुक देखकर ही लोगों ने इस फ‍िल्‍म के सुपरह‍िट होने की बातें शुरू कर दी हैं.

And it’s a wrap !!!

Emergency filming completed successfully… see you in cinemas on 20th October 2023 …

20-10-2023 🚩 pic.twitter.com/L1s5m3W99G

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 24, 2023