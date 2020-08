करीना के नेपोटिज्म बयान पर भड़कीं कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत से बुरे बर्ताव पर पूछे प्रश्न

Yes Kareena ji, audience has made you all rich and famous but they didn’t know after getting undeserving success you all will turn Bollywood in to Bullywood, please explain1) Why your best friend asked Kangana to leave the industry?..(1/3)https://t.co/GSrwjcLqxF — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 4, 2020

.... wanted to quit he also cried that you all called him a rapist and never gave him credit for his work, lets talk about these things how many films or dresses you have is not the topic of discussion right now, address these issues please 🙏..(2/2) — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 4, 2020

Warning to all dumb nepo kids, don’t try and derail the topic, we don’t have any problem with your privileges, our problem is the way you treat us, Sushant has been murdered by your bullying and ganging up, he complained about film industry suffocating him and...(1/2) — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 4, 2020

बॉलीवुड की ‘पंगा गर्ल’ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं. उनके बयान हर दिन सोशल मीडिया पर धमाल मचाए रहते हैं. वो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस (Sushant Singh Rajput Suicide Case) में शुरू से ही बेखौफ बयान दे रही हैं. इस बार पंगा गर्ल करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) से भिड़ गई हैं, क्योंकि उन्होंने नेपोटिज्म पर अपनी राय रखी है.करीना कपूर खान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि 21 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में मैं केवल नेपोटिज्म के दम पर नहीं टिक पाई हूं और यह संभव भी नहीं है. करीना ने आगे कहा कि, मैं उन सुपरस्टार्स के बच्चों की लिस्ट बना सकती हूं जो बॉलीवुड में सफलता हासिल नहीं कर पाए. फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उन्हें सब कुछ नहीं मिला है.करीना ने कहा कि, ऐसा नहीं है कि मैंने जो कुछ भी पाया है वह सिर्फ कपूर परिवार का टैग होने की वजह से मिला है. कहीं भी टिकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती हैं जो मैंने भी की है. करीना कपूर के इस बयान के जवाब में कंगना की टीम ने कई सारे ट्वीट कर दिए. इन ट्वीट में कंगना रनौत की टीम ने लिखा है, 'जी हां, करीना जी, दर्शकों ने आपको रिच और फेमस बनाया लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सफलता मिलने के बाद आप बॉलीवुड को बुलीवुड बना देंगी. आप बताइए कि आपके दोस्त ने कंगना से क्यों कहा कि वो इंडस्ट्री छोड़कर चली जाए?'एक और ट्वीट में टीम कंगना रनौत ने करीना कपूर से पूछा है, ‘आखिर क्यों सुशांत को प्रोडक्शन हाउसेज में बैन किया गया? आखिर उन्होंने क्यों कंगना को डायन और सुशांत को रेपिस्ट कहा? आपकी इको सिस्टम कंगना और सुशांत को बाइपोलर क्यों बोलती है? क्यों आपके नेपो किड्स ने शादी का वायदा करके मुझ पर क्रिमिनल केस कर दिया? कंगना और सुशांत को बॉलीवुड में अकेला क्यों छोड़ दिया गया और किसी पार्टी में नहीं बुलाया जाता था? कोई भी उनकी फिल्म रिलीज या बर्थडे या सफलता पर विश भी नहीं करता था.'एक और ट्वीट में कंगना की टीम ने लिखा, 'सभी नेपोटिज्म किड्स के लिए चेतावनी, टॉपिक को भटकाओ मत. हमें तुम्हें मिले फायदे से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी समस्या इससे है कि तुम हमें किस तरह ट्रीट करते हो, तुम्हारे चिढ़ाने और गुटबाजी के कारण सुशांत का मर्डर हुआ है. तुम लोगों ने उसे रेपिस्ट कहा और वो रोया भी, लेकिन तुमने कभी उसके काम के लिए उसकी तारीफ नहीं की. चलो, इस बारे में बात करते हैं. तुमने कितनी फिल्में की या तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज हैं यह टॉपिक नहीं है. मुद्दे की बात पर आओ.'