ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर बोलीं कंगना रनौत, 'काशी के कण-कण में महादेव हैं'

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid controversy) कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग के दावे के बाद हिंदू पक्ष शृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना और अन्य विग्रहों के संरक्षण की मांग कर रहा है. इस विवाद के के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी अपकमिंग फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) की रिलीज से पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए फिल्म की टीम के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ बाबा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. देश में चल रहे इस विवाद पर उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर अपनी राय (Kangana Ranaut on Shivling claim site at Gyanvapi mosque) रखी.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid controversy) पर अपनी राय रखी. उनसे जब मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर सवाल किया तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ कहा, ‘काशी के कण-कण में महादेव बसे हैं’.

ज्ञानवापी मस्जिद केस पर क्या बोलीं कंगना रनौत

कंगना रनौत ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘जैसे मथुरा के कण कण में भगवान कृष्ण हैं, जैसे अयोध्या के कण कण में राम हैं, वैसे ही काशी के कण-कण में महादेव हैं. उन्हें किसी संरचना की जरूरत नहीं है.’ इसके साथ ‘धाकड़’ एक्ट्रेस ने ‘हर हर महादेव’ की जयघोष भी की.

“There’s Lord Krishna in every particle of Mathura & Lord Ram in every particle of Ayodhya. Similarly, there’s Lord Shiva in every particle of Kashi. He doesn’t need a structure, he resides in every particle,” Kangana Ranaut when asked about Shivling claim site at Gyanvapi mosque pic.twitter.com/xFzdaT9lAb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 19, 2022