कंगना रनौत ने सिख समुदाय से की अपील, 'बात करो तो जोड़ने की, तोड़ने की नहीं'

Sincere request to my nationalist Sikh friends, you all are jaan and Shaan of Bharat, don’t let few handful of terrorists ruin the image of this glorious community. Just like Rajputs Sikhs are Hindu warriors, बात करो तो जोड़ने की तोड़ने की नहीं दोस्तों 🙏 https://t.co/THHilX5VOo