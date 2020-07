ArresstKanganaRanaut पर बोलीं कंगना रनौत - 'गलत साबित हुई तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी इंडस्ट्री'

Finally movie mafia PR has got some budget paid trend #arrestkanganaranaut is being carried out, come arrest her it will be easier for her to expose and fix movie mafia and their wrong practices, so please #arrestkanganaranaut 😁🙏 — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 29, 2020

When criminal cases,death threats, character assassination didn’t stop her #arrestkanganaranaut will only make her more determined, even if you get her killed, like Sushant her being will live to destroy mafia and every wrong they have done to her,please #arrestkanganaranaut — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 29, 2020

We want #arrestkanganaranaut ...let’s arrest her and do a trial in the court of law, truth must come out, either she should win or gang changu mangu must be punished if she is wrong then she must leave the film industry forever, please #arrestkanganaranaut — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 29, 2020

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही बॉलीवुड की 'पंगा क्वीन' कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बॉलीवुड पर लगातार निशाना साध रही हैं. एक्ट्रेस ने नेपोटिज्म को लेकर इंडस्ट्री के खिलाफ जंग छेड़ रखी है. कंगना जिस तरह से बॉलीवुड के खिलाफ एक-एक कर बयान जारी कर रही हैं, वह लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. वह सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात लोगों के बीच रख रही हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर अरेस्ट कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का हैशटैग (#ArresstKanganaRanaut) ट्रेंड कर रहा है. जिसके जवाब में कंगना रनौत की टीम ने भी ट्वीट किए हैं. एक्ट्रेस की टीम ने एक-एक कर कई ट्वीट किए हैं, जिसमें मूवी माफिया (Movie Mafia) को इसके पीछे का जिम्मेदार बताया गया है.एक्ट्रेस की टीम ने #ArresstKanganaRanaut पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है- 'फाइनली मूवी माफिया की पीआर टीम को कुछ बजट मिला, जिससे वह #ArresstKanganaRanaut ट्रेंड कर सके, आओ उसे गिरफ्तार करो. जिससे कि उसके लिए मूवी माफिया के गलत कामों को उजागर करने में मदद मिल सके. तो कृप्या कंगना रनौत को अरेस्ट करें.' एक अन्य ट्वीट में लिखा है- 'जब आपराधिक मामले, जान से मारने की धमकी, चरित्र हनन से उसे नहीं रोक सके तो इससे क्या रोकेंगे. यह केवल उसे और अधिक मजबूत बना देगा. भले ही आप उसे सुशांत की तरह मार दें, लेकिन माफिया को नष्ट करने के लिए उसका प्रण कभी नहीं मरेगा.'इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में एक्ट्रेस की टीम ने लिखा है- 'हम चाहते हैं कंगना रनौत को गिरफ्तार किया जाए. चलो उसे अरेस्ट कराते हैं और कोर्ट में मुकदमा चलाते हैं, सच बाहर आना चाहिए. उसे जीतना चाहिए और गैंग चंगू-मंगू को सजा मिलनी चाहिए. अगर वह गलत साबित होती है तो वह हमेशा के लिए इंडस्ट्री छोड़ देगी.'बता दें एक्ट्रेस को हाल ही में मुंबई पुलिस ने समन जारी किया था और उनसे सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था. लेकिन, एक्ट्रेस इन दिनों अपने परिवार के साथ मनाली में हैं. जिसके चलते एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड कराने की अपील की है.