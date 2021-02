कंगना रनौत ने रिहाना को बताया 'पोर्न सिंगर', तो रणदीप हुड्डा ने एक्ट्रेस पर कसा तंज

View this post on Instagram A post shared by Randeep Hooda (@randeephooda)

एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का कहना है कि किसान आंदोलन कुछ नहीं, सिर्फ भारत को टुकड़ों में बांटने की साजिश है. उन्होंने दोबारा रिहाना (Rihanna) के किसान आंदोलन पर ट्वीट को लेकर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल किए और कहा कि वह कोई अच्छी स्टार नहीं हैं, बल्कि एक पोर्न सिंगर हैं. उन्होंने कहा, 'रिहाना (Rihanna) एक पोर्न सिंगर है. वह कोई मोजार्ट नहीं है और उन्हें शास्त्रीय गायन की कोई जानकारी नहीं है. उनकी आवाज भी कोई खास नहीं है. अगर 10 क्लासिकल सिंगर बैठकर उनकी गायकी का आंकलन करेंगे तो वह कहेंगे कि वह तो गाना भी नहीं जानती.'कंगना ने आगे कहा, 'अमेरिकी संस्कृति में किम कार्दशियन (Kim Kardashian) जैसे लोग, जिनके करियर के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके आइकन हैं. कोई नहीं जानता कि वे क्या करती हैं. यह पूंजीवाद की एक ऐसी साजिश है, जो युवाओं को संशय में डाल रही है. इसी तरह रिहाना (Rihanna) भी कोई शुद्ध आर्टिस्ट नहीं है. वह एक पोर्न सिंगर है. जब आपमें प्रतिभा होती है, तब आपको कुछ और करने की जरूर नहीं पड़ती.'बता दें कि किसानों के प्रदर्शन (farmers protest) को लेकर किए गए अपने ट्वीट की वजह से अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनके ट्वीट के बाद बॉलीवुड दो तरफ बंटा हुआ नजर आ रहा है. जहां कुछ सेलेब्स ने रिहाना (Rihanna) के ट्वीट का समर्थन किया है, तो वहीं कुछ ने कहा कि ये देश का मुद्दा है और इसमें विदेशियों को दखल नहीं देना चाहिए. हाल में कंगना के कमेंट पर बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने भी एक्ट्रेस का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर करते हुए उन पर तंज कसा है. बता दें कि यह वीडियो रणदीप हुड्डा की ही फिल्म ‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई' (Once Upon A Time In Mumbaai) का है. इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ रणदीप हुड्डा भी अहम रोल में नजर आए थे. इस फिल्म में कंगना रनौत ने बॉलीवुड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था. रणदीप हुड्डा का यह वीडियो काफी मजेदार है.फिल्म में कंगना रनौत के किरदार का नाम रिहाना शेरगिल होता है. वीडियो में पहले कंगना की तस्वीर आती है. जिसे देखकर रणदीप हुड्डा कहते हैं, 'इसे कौन नहीं जानता, मशहूर फिल्म स्टार रेहाना.' वीडियो के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा- 'साजिश बहुत बड़ी है.' साथ ही हंसने वाला इमोजी भी पोस्ट किया है.