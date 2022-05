Kanika Kapoor Wedding: कनिका कपूर ने लिए NRI गौतम के साथ 7 फेरे, देखिए शादी की Unseen तस्वीरें और वीडियो

अपने स्टाइल के साथ अपनी आवाज के जादू से लोगों का दिल जीत लेने वालीं बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) अब मिसेज कनिका गौतम बन गईं हैं. उन्होंने 20 मई यानी शुक्रवार को NRI बिजनेसमैन गौतम के साथ 7 फेरे (Kanika Kapoor and Gautam Marriage) लेकर उन्हें अपना जीवनसाथी बना लिया है. कनिका की ये दूसरी शादी है. शादी सभी रस्मों को लंदन में ही दोनों परिवारों ने पूरा किया. कनिका कपूर की हल्दी और मेहंदी की तस्वीरों के बाद ‘बेबी डॉल’ सिंगर की शादी की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो (First photo and video of Kanika Kapoor Gautam marriage) सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

कनिका कपूर (Kanika Kapoor) ने NRI बिजनेसमैन गौतम का हाथ थामकर अपनी दूसरी पारी शुरू की है. दोनों दूल्हा-दुल्हन बने काफी खूबसूरत लग रहे थे. शादी की जो तस्वीरें और वीडियोज सामने आए हैं, उसमें दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है.

यहां देखिए शादी का UNSEEN VIDEO

विरल भयानी ने कनिका की शादी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह स्टेज पर जयमाला के लिए जाती दिखाई दे रही हैं. शादी के जोड़े में वह बला की खूबसूरत लग रही हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि स्टेज पर भी गौतम उनके साथ जयमाल के समय मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखकर मंत्र पढ़ रहे पंडित जी भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाते.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

शादी के लिए चुना खास आउटफिट

अपने खास दिन के लिए कनिका ने लाइट पिंक कलर का खूबसूरत लहंगा चुना, जिसमें वह कमाल की लगीं. सिंगर के लहंगे पर सफेद कढ़ाई का वर्क किया हुआ था. उन्होंने अपना लुक भारी ज्वैलरी और मेकअप से पूरा किया. वहीं दूल्हे राजा की बात करें तो गौतम लाइट पिंक कलर की शेरवानी में काफी हैंडसम लग रहे थे. उन्होंने मैचिंग पकड़ी पहनी है और गले में डार्क कलर की माला पहनी थी.

सोशल मीडिया पर मिल रही है बधाई

कनिका के इस नए सफर के लिए फैंस उन्हें खूब बधाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, फैंस उन पेज पर दोनों को नई के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. सिंगर मनमीत सिंह भी कनिका का शादी में शरीख हुए उन्होंने एक तस्वीर शेयर कर उन्हें आगे के खूबसूरत जिंदगी की बधाई दी है.

तलाक के 10 साल बाद की दूसरी शादी

आपको बता दें कि कनिका ने पहली शादी NRI Raj Chandok से शादी की थी. लेकिन साल 2012 में दोनों अलग हो गए. इस शादी से उनके तीन बच्चे हैं. तलाक के बाद उन्होंने म्यूजिक से दिल लगाया और उससे अपनी करियर बनाया. तलाक के 10 साल बाद एक बार फिर कनिका, गौतम के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं.