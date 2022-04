रणबीर कपूर-आलिया भट्ट की शादी के दौरान वायरल हुआ था Kapoor Family Tree, इसे बनाने में लगे 20 घंटे

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की पिछले हफ्ते हुई शादी को लेकर जब सब चर्चा कर रहे थे तो कोई कपूर फैमिली का ट्री अपडेट करने में मशगूल था. इस फैमिली ट्री में कपूर खानदान की विस्तार से जानकारी दी गई है. इस फैमिली ट्री की शुरुआत बशेश्वर नाथ कपूर (Basheshwarnath Kapoor) से लेकर पृथ्वीराज कपूर (Prithviraj Kapoor) , राज कपूर (Raj Kapoor) , शम्मी कपूर, शशि कपूर और उनके बच्चों तक है. इस फैमिली चार्ट को बनाने वाली हैं यूएस की Beth Watkins.

बेथ वाटकिंस (Beth Watkins) यूएस बेस्ड पॉपुलर बॉलीवुड ब्लॉगर हैं, उन्हें बॉलीवुड से प्यार है और खासी दिलचस्पी रखती हैं. News 18 से खास बातचीत में बेथ ने बताया कि ‘कपूर खानदान के चार्ट को बनाने में उन्हें 20 घंटे से अधिक समय लगा. मैं कुछ बरसों से इस काम पर लगी हूं. इस फैमिली के बारे में जब भी मुझे कुछ नया पता चलता है तो मैं उसे जोड़ने की कोशिश करती हूं. फिर लास्ट वीक आलिया और रणबीर की शादी हुई तो ट्विटर पर एक फ्रेंड ने मुझे अपडेट करने के लिए कहा’.

बेथ ने किताबों से जुटाई जानकारी

बेथ वाटकिंस Urbana-Champaign के Illinois University की म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड कल्चर डिपार्टमेंट में काम करती हैं. बेथ बताती हैं कि ‘मधु जैन की किताब The Kapoors: The First Family Of Indian Cinema पढ़ी. इससे उन्हें कपूर फैमिली की जड़ों और उनके कनेक्शन तक पहुंचने में मदद मिली. जैसे-जैसे वह कपूर खानदान के बारे में जानकारी जुटाती गई उनका विस्तृत चार्ट बनता गया’.

ATTENTION: the Kapoor family tree has been updated. Permalink to a pdf: https://t.co/lsCZ6HuCNk pic.twitter.com/m6t8QaGhcB — Beth Loves Bollywood (@bethlovesbolly) April 14, 2022



कपूर फैमिली ट्री बनाने में लगा है काफी समय

इस ‘कपूर ट्री’ ने सिनेप्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. इसको देखकर कई बॉलीवुड फैन अकाउंट ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर किया. कपूर फैमिली ट्री सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और इसका लंबा-चौड़ा रुप देखकर कर लोगों ने पूछा कि उनके पास कितना समय है ?.

दिलचस्पी की वजह से बेथ ने बनाई चार्ट

इस तरह के रिएक्शन पर बेथ ने कहा कि ‘मुझे लगता है हम लोगों की जिस चीज में दिलचस्पी होती है उसमें अपना ब्रेनपॉवर लगाते हैं. मैंने भी ऐसा किया और अपने आउटपुट को पब्लिक कर दिया. कई लोगों ने मुझसे पूछा कि रोमांटिक रिलेशनशिप का जिक्र क्यों किया, जो शादी में तब्दील ही नहीं हुई. तो साफ कर दूं कि ये चार्ट जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन, असर और पॉवर को लेकर है’.

कपूर फैमिली के रिएक्शन का इंतजार

फैंस के रिएक्शन के बीच बेथ को ‘उम्मीद है कि कपूर फैमिली के कम से कम एक सदस्य की नजर तो इस चार्ट पर पड़े ताकि मुझे पृथ्वीराज कपूर ग्रुप और सुरिंदर कपूर ग्रुप के रिलेशनशिप पर ऑथेंटिक जानकारी मिल सके’.

