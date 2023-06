नई दिल्ली. देओल परिवार में खुशियों का माहौल है. धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. वह अगले कुछ दिनों में अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड दृशा आचार्य के साथ सात फेरे लेंगे, जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं. हाल ही में करण देओल और दृशा आचार्य का प्री-वेडिंग फंक्शन हुआ, जिससे कुछ वीडियोज़ सामने आए हैं.

करण ने होने वाली पत्नी को खिलाया केक

करण देओल और दृशा आचार्य के प्री-वेडिंग फंक्शन से एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि करण ब्लू कलर के कुर्ते में बेहद हैंडसम लग रहे हैं. वहीं, दृशा ने इस खास मौके के लिए ब्राइट येलो साड़ी पहनी हैं, जिसमें वह खूबसूरत नजर आ रही हैं. फंक्शन के दौरान दृशा केक काटती हैं और अपने होने वाले पति करण देओल को खिलाती हैं. इसके बाद करण भी दृशा को केक खिलाते हैं.

View this post on Instagram

मेहमानों के साथ जमकर नाचे सनी देओल

कपल के प्री-वेडिंग फंक्शन से एक और वीडियो सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में सनी देओल दिल खोलकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. बेटे की शादी की खुशी सनी देओल के चेहरे पर साफ नजर आ रही है. वह इस वेडिंग को खूब एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं. सनी देओल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

T 276 – Pre wedding celebrations of @imkarandeol … Vijay Dhanoa Ji dancing in joy with his brother @iamsunnydeol Sir ❤️#SunnyDeol#VijayDhanoa#KaranDeol#LoveFromPakistan#imahsannazir19 pic.twitter.com/INSrL6AEAo

— محمد احسن نذیر (@imahsannazir19) June 12, 2023