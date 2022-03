करण देओल का खुलासा, बताया कैसे पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद चाचा बॉबी देओल ने किया था मोटिवेट

करण देओल (Karan Deol) बॉलीवुड के एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जहां उनके दादा धर्मेंद्र (Dharmendra), पापा सनी देओल (Sunny Deol) और चाचा बॉबी देओल (Bobby Deol ) और अभय देओल (Abhay Deol) ने कई हिट्स देकर बॉलीवुड में अपना नाम कमाया. बॉलीवुड में देओल परिवार का बड़ा नाम है, जाहिए है इसलिए करण देओल से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं. करण ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म ‘पल पल दिल के पास’ (Pal Pal Dil Ke Paas) से की लेकिन फिल्म का जादू बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सका. अपने पहली डेब्यू फिल्म के फ्लॉप होने के बाद करण टूट गए थे, लेकिन उन्होंने खुलासा किया इस कठिन समय में बॉबी देओल ने उन्हें काफी मोटिवेट (Bobby Deol motivated after failure of first film of Karan Deol) किया.

‘पल पल दिल के पास’ के फ्लॉप होने के बाद टूट गए थे करण देओल

करण देओल (Karan Deol) ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन (Siddharth Kannan) के साथ बातचीत में अपनी बॉलीवुड में अपनी यात्रा के बारे में बात की. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद किया और बताया कि पहली फिल्म ‘पल पल दिल के पास’ (Pal Pal Dil Ke Paas) के फ्लॉप होने के बाद उनके चाचा बॉबी देओल (Bobby Deol) ने उनसे बात की और उन्हें अपना उदहारण देते हुए समझाया. करण ने कहा कि चाचा के साथ परिवार के सभी लोगों ने उन्हें हार न मानने के लिए प्रेरित किया.

बॉबी चाचा ने मुझे दिया अपना उदाहरण

करण ने बातचीत में आगे कहा कि बॉबी चाचा मेरे पास आए और उन्होंने कहा ‘तीन साल तक, मुझे कोई काम नहीं मिला. मैंने अपने करियर की सबसे बड़ी शुरुआत की थी और मेरे पास सबसे बड़ी हिट थी, लेकिन तब भी चीजें मेरे तरीके से काम नहीं कर रही थीं. उन्होंने कहा कि मेरे मानना है कि मुझे अपने अभिनय करियर में दूसरा मौका मिला है.

‘अपने 2’ में आएंगे नजर

आपको बता दें कि फिल्म ‘पल पल दिल’ के पास के बाद करण देओल की फिल्म ‘वेल्ले’ आई थी. इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था. अब करण अपने पापा सनी और चाचा बॉबी के साथ फिल्म ‘अपने 2’ में नजर आएंगे.

