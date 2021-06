करण जौहर ने किया अपने अपकमिंग फिल्म का ऐलान, 'जलियांवाला बाग नरसंहार' पर बनेगी फिल्म

करण ने अपने एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है. फोटो साभार: @KaranJohar

फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) इन दिनों अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है. अपनी अपकमिंग फिल्म में करण जौहर भारत के महान वकील और राजनेताकी कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करेंगे. इस फिल्म का डायरेक्शन करण सिंह त्यागी करेंगे. इसी के साथ ही वो अपने प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के तले कई वेब सीरीज और फिल्मों का निर्माण भी कर रहे हैं.इस बात की जानकारी खुदने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है. अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट करते हुए डायरेक्टर ने लिखा, 'एक ऐतिहासिक शख्सियत सी शंकरन नायर की अनसुनी कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करने के लिए बहुत रोमांचित और गर्वित हूं. इसका डायरेक्शन करण सिंह त्यागी करेंगे. फिल्म और कास्ट से जुड़ी जानकारियां जल्द ही शेयर की जाएंगी.' देखिए करण जौहर का पोस्ट...फिल्म का टाइटल है The Untold Story of C. Sankaran Nair. ये फिल्म रघु पलट और पुष्पा पलट की मशहूर किताब 'द केस दैट शूक द एंपायर' (The Case That Shook the Empire) पर आधारित है. इस किताब में लेखकों ने जलियावाला बाग हत्याकांड और उसकी कोर्टरूम सच्चाई को लोगों के सामने पेश किया है.आपको बता दें कि सी. शंकरन नायर एक वकील और राजनेता थे. भारत के मशहूर वकील नायर ने कई मौकों पर ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया. साल 1919 में हुए जलियावाला बाग हत्याकांड की सुनवाई के दौरान नायर ने कोर्ट में अंग्रेजी हुकूमत की धज्जियां उड़ाई थीं. बता दें इसके अलावा करण एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. यह एक हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्म है, जिसका शीर्षक है- 'प्रेम कहानी (Prem Kahani).'