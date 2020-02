करण जौहर को सोशल मीडिया यूजर्स ने दी धमकी, कहा- उसे फिल्म से नहीं निकाला तो करेंगे बायकॉट

This Hussain Haidry is a hardcore Islamist.

He is against Hindus,against India,against upper caste.He is regular in his hate tweets.

Why is @MumbaiPolice not acting ? pic.twitter.com/9JULYylv1E

— Hibernating. (@HibernationON) February 22, 2020



Delete kyun Kar Diya @hussainhaidry ...@karanjohar @DharmaMovies if Hussain Haidry's name appears in the credits of Takht then consider the movie boycotted from majority of Nation loving Indians. pic.twitter.com/y07CoXn4LE

— अंकित जैन (@indiantweeter) February 23, 2020



Dear @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice please take a strict action against @hussainhaidry for inciting communal violence through his hatred tweets. His whole timeline is filled with such tweets and now he has protected his profile. pic.twitter.com/ZeizBQ1wOv

— (@EngineerMs14) February 24, 2020



This guy is the writer of Movie Takht. Shame on you @karanjohar & @DharmaMovies for taking on board this Hinduphоbic guy who has these views about Hindus & Hindu religion #BoycottTakht #takht pic.twitter.com/xX5FDgP4lO

— Rosy (@rose_k01) February 24, 2020



Hey @DharmaMovies this Man who is on Your Pay roll is abusing Hind Dharma day-n-night..

So we are Boycotting Your Movie #BoycottTakht...@karanjohar @smritiirani pic.twitter.com/NPEEh9D4BD

— હાર્દિક हार्दिक Hardik (@TweetofHardik) February 24, 2020

बॉलीवुड के मशहूर निर्माता-निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) की फिल्‍म 'तख्‍त' (Takht Movie) का अब तक ट्रेलर भी नहीं आया है. पर अभी से उन्‍हें लोगों के गुस्‍से का सामना करना पड़ रहा है. लोग इस फिल्‍म का सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर विरोध कर रहे हैं. इन सब की वजह फिल्‍म 'तख्‍त' के राइटर हुसैन हैदरी (Hussain Haidry) का एक विवादित ट्वीट है. इसके चलते अगले साल आने वाली फिल्म 'तख्त' को सोशल मीडिया पर लोग इसका बहिष्कार करने में जुट गए हैं.दरसअल, हाल ही में हुसैन हैदरी (Hussain Haidry) ने एक ट्वीट किया था. उस पोस्‍ट में वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते दिखे थे. साथ ही पोस्‍ट में 'हिंदु आतंकवाद' का जिक्र किया था. इस पोस्‍ट को दखते ही लोग उनकी आलोचना करने में जुट गए थे. इस गुस्‍से में करण जौहर (Karan Johar) और उनकी फिल्‍म 'तख्‍त' दोनों ही चपेट में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग करण जौहर व हुसैन हैदरी को जमकर खरी-खेटी सुना रहे हैं. साथ ही करण जौहर से ये भी मांग कर रहे हैं कि हुसैन हैदरी को इस फिल्‍म से निकाल दें. कुछ यूजर ने तो करण जौहर को यह भी धमकी दे डाली कि अगर उन्‍होंने इस फिल्‍म से हुसैन हैदरी को नहीं निकाला तो कोई भी हिंदू इस फिल्‍म को देखने सिनेमाघरों में नहीं जाएगा. इस विरोध के बाद हुसैन हैदरी ने ट्विटर से अपनी आईडी डिलीट कर दी. इसके बाद ट्विटर पर #BoycottTakht भी ट्रेंड कर गया.हुसैन हैदरी के विराध में एक यूजर ने लिखा, "आपको शर्म आनी चाहिए. जो अपनी फिल्‍म के लिए आप इस तरह की बातें लिख रहे हैं."एक यूजर ने लिखा, "ये आदमी हिंदू धर्म को गाली दे रहा है. आपको शर्म आनी चाहिए धर्मा प्रोडक्‍शन. हम आपकी फिल्‍म को Boycott रहे हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा, जो व्‍यक्ति हिंदू के बारे में ये शब्‍द बोल सकता है. उसने इस फिल्‍म में क्‍या-क्‍या लिखा होगा."