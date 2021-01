करण जौहर ने शेयर किया 'मुंबईकर' का फर्स्ट पोस्टर, बोले- 'वादा करता हूं ये...'

Promises to be a stunning cinematic experience! A @santoshsivan film!!! @VijaySethuOffl @masseysahib #tanyamaniktala #hridhuharoon #sanjaymishra @RanvirShorey #sachinkhedekar my best wishes to this exceptionally talented team of artists! pic.twitter.com/V15qQZC1DN

Happy to release the title logo of @santoshsivan's #Mumbaikar!Best wishes to the entire team & also @shibuthameens on the debut Hindi Production.@masseysahib @VijaySethuOffl #TanyaManiktala @imsanjaimishra@RanvirShorey @SachinSKhedekar@iprashantpillai @hridhuharoon#RiyaShibu pic.twitter.com/XbJjvXveRz