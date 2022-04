फराह खान ने न्यूयॉर्क की सड़क पर की शॉपिंग, करण जौहर ने यूं उड़ाया BFF का मजाक, देखें फनी पोस्ट

नई दिल्ली: बॉलीवुड में कई स्टार्स और सेलिब्रिटीज हैं जिनकी दोस्ती बिल्कुल पक्की है. करण जौहर (Karan Johar) और फराह खान (Farah Khan) भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. दोनों की 25 सालों से अधिक की दोस्ती है. दोनों ने मिलकर कई फिल्मों के लिए सथ काम भी किया है. सोशल मीडिया पर कई बार पोस्ट के जरिए एक दूसरे की कभी तारीफ तो कभी मजाक उड़ाते हैं. कुछ दिनों पहले ही इंस्टाग्राम पर एक रील के जरिए फराह खान ने करण जौहर के आउटफिट का मजाक उड़ाया था.

अब करण जौहर ने भी कुछ ऐसा ही किया है जिसे देखकर शायद आप भी हंस पड़े. दरअसल, फिल्ममेकर फराह खान और करण जौहर फिलहाल न्यूयॉर्क में हैं. करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें फराह खान न्यूयॉर्क की सड़कों पर सनग्लास खरीद रही हैं. करण जौहर ने इसे इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर मजेदार कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा है, ‘पकड़ लिया!!! महंगे डिजाइनर कपड़ों की शॉपिंग! शो ऑफ.’ (Caught you!!!! Shopping for high end designer wear! Show off @farahkhankunder”)

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर की है. (फोटो साभार:karanjohar/instagram)

फराह ने भी दिया रिएक्शन

इस तस्वीर में फराह खान ब्लैक सनग्लास में सड़कों पर लगे चश्मे की स्ट्रीट शॉप के पास खड़ी हैं. उन्होंने ग्रे पोंचो और ग्रीन टीशर्ट पहन रखा है. इसे उन्हें ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक फ्लिप फ्लॉप के साथ पहना है. फराह खास हमेशा की तरह इन तस्वीरों में क्यूट लग रही हैं. वहीं, फराह खान ने भी करण जौहर की तस्वीर पर रिएक्शन दिया है और लिखा है- हाहाहाहाहाहा.. मैं तुम्हारे कमेंट के लिए जीती हूं करण जौहर (Hahahahahahhaha I live for you comments @karanjohar).

‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में बिजी हैं करण

वर्क फ्रंट की बात करें तो करण जौहर लंबे अरसे बाद अब फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’. इस फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन हैं. यह फिल्म 2023 में रिलीज होगी. इस फिल्म के अलावा करण जौहर ‘हुनरबाज’ शो के जज भी हैं. इसमें वो अपने को-जज परिणीति चोपड़ा और मिथुन के साथ भी अक्सर मस्ती करते हुए नजर आते हैं.

