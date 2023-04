अनुष्का शर्मा का करियर बर्बाद करना चाहते थे करण जौहर, वीडियो देख भड़के सितारे, तो बोले, 'हम झुकने वाले..'

नई दिल्ली: करण जौहर (Karan Johar) का एक पुराना वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वे कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने अनुष्का शर्मा का करियर खत्म करने की कोशिश की थी. करण जौहर के इस पुराने वीडियो का जिक्र करते हुए कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री और लेखक-एडिटर अपूर्व असरानी ने उन पर निशाना साधा है. विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर विवादित वीडियो पर कमेंट किया कि किसी का शौक सिर्फ करियर बनाना या बिगाड़ना है.

करण जौहर ने आरोपों और आलोचनाओं का जवाब देने के लिए हिंदी कविता का सहारा लिया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ‘लगा लो इल्जाम, हम झुकने वालों में से नहीं, झूठ का बन जाओ गुलाम, हम बोलने वालों में से नहीं, जितना नीचा दिखाओगे, जितने आरोप लगाओगे, हम गिरने वालों में से नहीं, हमारा कर्म हमारी विजय है, आप उठा लो तलवार, हम मरने वालों में से नहीं.’ अब यह पोस्ट फिल्म मेकर की इंस्टाग्राम स्टोरी पर मौजूद नहीं है.

अनुष्का शर्मा का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें करण भी नजर आ रहे हैं. वे कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने आदित्य चोपड़ा से अनुष्का शर्मा को फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़ी’ में कास्ट न करने के लिए कहा था.

‘I totally wanted to murder Anushka Sharma’s career’ – Karan Johar confesses to Rajeev Masand & Anupama Chopra in 2016. Said in jest, I’m sure, but still a worthy point in the raging insider-outsider debate. pic.twitter.com/8JNLp8Kyud

