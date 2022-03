करीना कपूर खान ने बिरयानी-हलवे को क्यों कह दिया BYE-BYE? सताने लगा इस शख्स का डर!

ये सच है कि सोशल मीडिया (Social Media) पर कुछ छिप नहीं सकता. लाख कोशिश कर ली जाए, लेकिन अगर कोई तस्वीर वायरल हो गई तो उसे दुनिया बड़े उसे आपके लाख छिपाने के बाद भी देख लेगी. करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) भी सोशल मीडिया पर लजीज खाने के साथ वीडियो डालकर फंस गईं और ऐसी फंसी कि अब उन्होंने बिरयानी-हलवे को बाय-बाय (Kareena Kapoor Khan says Bye to biryani and halwa) कह दिया है. आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बेबो कैसे फंस गईं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर करीना के साथ क्या हुआ.

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अपनी फैमिली फोटोज के साथ वह लजीज खाने की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने दो वीडियो शेयर किया एक वीडियो लजीज बिरयानी का और दूसरा हलवे का. ये वीडियो शेयर करने के बाद उन्हें याद आया कि यहां उन्हें कोई देख रहा है जो उनकी क्लास अच्छे से लेगा.

करीना ने क्यों कहा बिरयानी और हलवे को बाय-बाय?

करीना को डर किसी और का नहीं बल्कि अपने योगा इंस्ट्रक्टर का लगा. बस फिर क्या था. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह घर के टेरेस पर योगा कर रही हैं. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- ‘जब आपकी योगा इंस्ट्रक्टर आपको इंस्टा पर फॉलो करती हो, तो समझे ये वक्त है बिरयानी और हलवे को बाय बाय कहने का’. इस कैप्शन के साथ करीना कपूर खान ने #UntilWeMeetAgain का इस्तेमाल किया है.

खाने की शौकीन हैं बेबो

करीना की सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद उनके फैंस से समझ चुके हैं कि बेबो खाने की काफी शौकीन हैं. फैंस के साथ वह अक्सर टेस्टी खाने की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

करीना का वर्कफ्रंट

करीना के वर्क फ्रंट की बात करें तो बेटे जेह के जन्म के बाद से वह फिल्मों से दूर हैं. इस साल वह जल्द रिलीज होने वाली फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ में नजर आने वाली हैं. फिल्म में उनके साथ आमिर खान नजर आएंगे. इसके साथ ही बेबो ओटीटी पर भी डेब्यू करेंगी. सुजॉय घोष के साथ वह एक प्रोजेक्ट में साथ नजर आने वाली हैं.

