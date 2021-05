करीना कपूर खान ने शेयर की थ्रोबैक फोटो, मां बबीता को बताया 'Rock of Gibraltar'

मदर्स डे पर अपनी मां की फोटोज और वीडियो से सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर बौछार कर दिया. करीब-करीब सभी ने अपने बचपन के किस्से शेयर करते हुए जन्म देने वाली मां के प्रति अपना प्यार और आभार जताया. बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने भी इस मौके पर पुरानी यादों को फैंस के साथ शेयर किया. करीना ने मम्मी बबीता (Babita Kapoor) और करिश्मा (Karisma Kapoor) के साथ बचपन की एक थ्रोबैक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां बबीता के प्रति प्यार का इजहार करने के लिए एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में एक्ट्रेस बबीता ने छोटी सी करीना को गोद में लिया हुआ है जबकि उनकी बड़ी बहन एक्ट्रेस करिश्मा कपूर मां से सटकर नीचे खड़ी हैं और करीना को देख रही है. इस फोटो के साथ दो एक लाइन के कैप्शन में करीना ने अपनी मां की पूरी शख्सियत उकेर दी है. करीना ने लिखा ‘The Rock of Gibraltar with her cubs’ यानी चट्टान की तरह मजबूत मां अपने दो शावकों के साथ’. यानी खुद को और अपनी बहन करिश्मा को शेर का बच्चा करार दिया है. इस फोटो पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी कमेंट किए हैं. रिद्धिमा कपूर, सबा पटौदी, मनीष मल्होत्रा, मलाइका अरोड़ा के साथ-साथ खुद करिश्मा कपूर ने प्यार जताया है.इससे पहले दो बेटों की मां करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने अपने दोनों बच्चों के साथ इस दिन को बेहद खास बना दिया है. मदर्स डे पर अपने दोनों बेटों की मोनोक्रोम फोटो शेयर की थी. फोटो में करीना सैफ अली खान के बड़े बेटे तैमूर ने अपनी गोद में छोटे भाई को बैठाया हुआ है. फोटो में तैमूर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कराते नजर आ रहे हैं.बता दें कि करीना कपूर खान और सैैफ अली खान का दूसरा बेटा इसी साल फरवरी में पैदा हुआ है. करीना ने मदर्स डे पर पहली बार अपने दूसरे बेटे की झलक दिखाई है.