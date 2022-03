Kareena Kapoor Khan करेंगी अब OTT पर धमाल, सुजॉय घोष की फिल्म से ली एंट्री

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं, जो इंडस्ट्री में दो दशकों से ज्यादा समय से बड़े पर्दे पर राज कर रही है. बॉलीवुड में अपने अलग अगल किरदारों से लोगों को दंग करने वालीं बॉलीवुड की बेबो अब ओटीटी की दुनिया में कदम रखने (Kareena Kapoor Khan OTT debut) के लिए पूरी तरह तैयार हैं. करीना जल्द सुजॉय घोष (Sujoy Ghosh) द्वारा निर्देशित एक फिल्म से अपना ओटीटी डेब्यू करेंगी. सोशल मीडिया पर खुद एक्ट्रेस ने ये गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की है. फिल्म में उनके साथ जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) और विजय वर्मा (Vijay Verma) भी होंगे.

करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने एक वीडियो के साथ फैंस को अपने ओटीटी डेब्यू के बारे में जानकारी दी है. करीना की यह फिल्म ग्लोबल बेस्टसेलर, द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का स्क्रीन रूपांतरण है. द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स (The Devotion of Suspect X) 2005 का जापानी मर्डर मिस्ट्री उपन्यास (Japanese murder mystery novel) है, जिसे कीगो हिगाशिनो (Keigo Higashino) ने लिखा है.

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा कर दी है, जिसमें वो फिल्म की टीम के साथ स्क्रिप्ट रीड़िंग करती हुई दिख रही हैं. इस वीडियो में करीना फिल्म की तैयारियां शुरू करने के साथ बेहद उत्साहित दिख रही हैं और पूरी टीम के साथ एक क्लासिकल सॉन्ग गाती दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर उन्होंने लिखा, ‘और ये शुरू हो गई है.’ करीना के डिजिटल पर डेब्यू करने की इस खबरे के बाद सेलेब्स उनकी वीडियो पर कमेंट कर उन्होंने शुभकामनाएं दे रहे हैं.

सुजॉय घोष जय शेवकरमणि, अक्षय पुरी और थॉमस किम के साथ फिल्म का निर्माण करेंगे. द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स की बात करते हुए सुजॉय घोष ने कहा कि शायद सबसे अच्छी प्रेम कहानी है, जिसे मैंने कभी पढ़ा है और इसे एक फिल्म में ढालने का मौका मिलना एक सम्मान है. साथ ही, मुझे करीना, जयदीप और विजय के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. इससे बढ़कर बात और क्या हो सकता है.

करीना कपूर खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में आमिर खान और करीना मुख्य किरदार निभा रहे हैं. ये फिल्म में साल 1994 में आई अमेरिकी फिल्म ‘फॉरेस्ट गम्प’ का रीमेक है.

