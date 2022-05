करीना कपूर ने डायरेक्टर सुजॉय घोष को दी जन्मदिन की बधाई, साथ में एक अच्छी फिल्म बनाने की जताई उम्मीद

करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने बेहद खास अंदाज में डायरेक्टर सुजॉय घोष (Sujoy Ghosh) को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डायरेक्टर के साथ एक अनदेखी तस्वीर शेयर करते हुए यह उम्मीद जताई है कि वे एक साथ एक अच्छी फिल्म बनाएंगे.

सुजॉय घोष (Sujoy Ghosh Birthday) को जन्मदिन की बधाई को देते हुए बेबो ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से एक फोटो शेयर की हैं. जिसमें करीना, सुजॉय के साथ चलते हुए बात करती हुई दिख रही हैं. फोटो में दोनों का बैक साइ़ड दिख रहा है.

करीना ने इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “चलते चलते, चलो एक अच्छी फिल्म बनाते हैं ..जन्मदिन मुबारक हो डायरेक्टर साहब,” . इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी और केक इमोजी भी शेयर किया है.

आपको बता दें कि करीना कपूर (Kareena Kapoor Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग ओटीटी प्रोजेक्ट ‘द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स’ की शूटिंग पूरी कर रही हैं. वह इस समय दार्जिलिंग में हैं. जहां उन्हें एक्टर विजय वर्मा (VijayVarma), जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) और सुजॉय घोष (SujoyGhosh) के साथ फिल्म के सेट पर चिल करते हुए देखा गया.

मर्डर मिस्ट्री है करीना की वेब सीरीज

सुजॉय, जो ‘झंकार बीट्स’, ‘कहानी’, ‘कहानी 2’, और ‘बदला’ जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, शनिवार 21 मई को 56 वर्ष के हो गए. इस बार वह अपना जन्मदिन ‘डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स’ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं.

बता दें कि ‘डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स’ एक मर्डर मिस्ट्री है जो जापानी लेखक कीगो हिगाशिनो द्वारा लिखी गई है. यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. मजेदार बात ये है कि इस सीरीज के जरिए करीना ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं, जिसके लिए वह काफी उत्साहित हैं. वह सुजॉय घोष का साथ पाकर बेहद खुश हैं.

‘लाल सिंह चड्ढा’ में दिखेंगी करीना

बता दें कि ‘डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स’ के बाद करीना कपूर आमिर खान (Aamir Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) में नजर आने वाली हैं. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपनी बेसब्री से इंतजार की जाने वाली फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक बड़ी अनूठी योजना बनाई है. खबरों की मानें तो 29 मई को IPL के समापन के दिन ‘लाल सिंह चड्ढा’ का ट्रेलर लॉन्च (Laal Singh Chaddha trailer to be launched along with IPL finale) किया जाएगा.

