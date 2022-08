Varun-Kartik Video: वरुण धवन संग जबरदस्त डांस करते दिखे कार्तिक आर्यन, ऑन-स्क्रीन देखने की बढ़ी डिमांड मांग

बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और वरुण धवन (Varun Dhawan) का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर फैंस बेहद खुश है. फैंस इन दोनों सितारों के इस वीडियो को अपने-अपने सोशल अकाउंट से शेयर कर इन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है.

आपको बता दें कि कार्तिक-वरुण का यह डांस वीडियो, वरुण के पिता और डायरेक्टर डेविड धवन की बर्थडे (David Dhawan’s birthday bash) पार्टी का है. जहां दोनों ने फिल्म ‘सोनू की टीटू की स्वीटी’ के गाने ‘बॉम डिगी’ पर गजब डांस मूव्स दिखा कर फैंस का दिल जीत लिया है. वीडियो में आस पास मौजूद लोग उन्हें चियर कर खुश हो रहे हैं.

वीडियो में वरुण को नॉर्मल ह्वाइट टी-शर्ट और ब्लू पैंट में डांस करते देखा जा सकता है, दूसरी ओर, कार्तिक को ब्राउन कलर की जैकेट के नीचे ग्रे प्रिंटेड टी-शर्ट और ब्लू जींस में देख सकते हैं. दो यंग सितारों ने अपनी चाल से मंच पर आग लगा दी.

यहां देखें वीडियो

Kartik dancing on bom diggy diggy with @Varun_dvn!

–

His dance PLS🔥💨@TheAaryanKartik #KartikAaryan pic.twitter.com/TJkA9MwsdE

— Kartikmyoxygen67 (@Kartikmyoxygen) August 17, 2022