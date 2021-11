OMG...'शहजादा' के सेट से Leak हो गया कार्तिक आर्यन का LOOK, देखें वायरल फोटो

जाह्नवी कपूर से झगड़ा करना पड़ा कार्तिक आर्यन को महंगा, दो फिल्मों से हुए OUT

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इन दिनों अपनी फिल्म ‘शहजादा (Shehzada)’ को लेकर सुर्खियों में हैं. करण जौहर (Karan Johar) की फिल्म ‘दोस्ताना 2’ से आउट होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कार्तिक का बॉलीवुड करियर थोड़ा डामाडोल हो सकता है. लेकिन कार्तिक ने अपने काम से दूसरे फिल्ममेकर्स को प्रूफ कर दिया. कार्तिक के पास बैक टू बैक के फिल्में लाइन में लगी हुई हैं. फिल्म ‘धमाका (Dhamaka)’ की रिलीज के बाद इन दिनों वह फिल्म ‘शहजादा’ की शूटिंग में बिजी हैं. फिल्म की शूटिंग दिल्ली में हो रही है. हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद दिखाई दे रही है. फिल्म मेकर्स ने कार्तिक का लुक तो रिवील नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) पर कार्तिक की तस्वीर वायरल (Kartik Aaryan look leaked from sets of Shehzada) हो रही है.

कार्तिक आर्यन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार

कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) अपनी कई फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. इन दिनों वो फिल्म शहजादा की शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली आए हुए है. इसी बीच ‘शहजादा’ के दिल्ली स्थित सेट से उनकी कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

‘शहजादा’ के सेट से लीक हुआ लुक

दिल्ली सेट से लीक हुईं इस वायरल फोटो अभिनेता हाथों में टूथ पेट और ब्रश लिए हुई दिख रहे हैं. फोटो में ट्रेड़िशनल ड्रेस व्हाइट कलर के कुर्ते में दिख रहे हैं. फोटो में उनके कान में एक बाली भी नजर आ रही है, जो उनके लुक को काफी अलग बना रहा है. इंस्टाग्राम पर kartikxtruefan नाम के यूजर ने एक पिक्चर शेयर की है जो खूब वायरल हो रही है.

कार्तिक का ये लुक वायरल हो रहा है.

शहजादा दिल्ली है

कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो जामा मस्जिद स्थित एरिया किसी घर की छत पर सेल्फी लेते दिख रहे हैं. तस्वीर में वो मुस्कुराते दिख रहे हैं. तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर कर उन्होंने लिखा, ‘शहजादा दिल्ली है.’

कार्तिक आर्यन ने एक दिन पहले ये पोस्ट शेयर किया था.

कार्तिक पूरा कर चुके हैं फिल्म का पहला शेड्यूल

हाल ही में कार्तिक ने बताया था कि उन्होंने फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग को खत्म कर लिया है., जिसको 4 नबंवर से फिल्म सिटी स्थित अपनी राजसी हवेली के साथ मिलकर भव्य स्तर पर फिल्माया गया है.

कार्तिक के साथ फिल्म ये आएंगे नजर

कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म में कृति सेनन लीड एक्ट्रेस से तौर पर नजर आने वाली हैं. फिल्म में पंकज त्रिपाठी भी नजर आएंगे.

