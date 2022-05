सारा अली खान के साथ लिंक-अप वाली अफवाहों पर पहली बार बोले कार्तिक आर्यन- 'हम भी इंसान हैं'

सारा अली खान (Sara Ali Khan) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) के बीच लिंक अप की खबरें खूब चर्चाओं में रहीं. डायरेक्टर इम्तियाज अली खान की फिल्म ‘लव आज कल 2’ (Love Aaj Kal 2) में साथ नजर आने के बाद दोनों की दोस्ती और बढ़ गईं और खबरें आने लगीं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद खबर आई कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. आखिर माजरा क्या था, लोग ये समझ नहीं सके क्योंकि इस मामले पर दोनों ने आजतक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अब पहली बार कार्तिक आर्यन ने सारा अली खान के साथ लिंक-अप वाली अफवाहों (Kartik Aaryan on link up with Sara Ali Khan) पर चुप्पी तोड़ी है.

‘लव आज कल 2’ (Love Aaj Kal 2) में पहली बार सारा अली खान (Sara Ali Khan) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) साथ में नजर आए. दोनों के लिंक अप की चर्चाएं भी इसी दौरान तेजी से फैली. लेकिन कार्तिक और सारा दोनों ने ही न तो कभी डेटिंग की अफवाहों को सही बताया और न ही इन कभी इन खबरों का खंडन किया.

कार्तिक आर्यन ने लिंक अप की अफवाहों पर क्या कहा?

कार्तिक आर्यन ने हाल ही में पहली बार सारा संग अपने लिंक अप की खबरों पर चुप्पी तोड़ी. हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है कि लिंक-अप फिल्मों के प्रमोशन के लिए होता है? नवभारत टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने बिना सारा अली खान का नाम लेते हुए कहा, ‘नहीं, नहीं… वहां कुछ भी प्रमोशनल नहीं था. मैं इसे कैसे समझाऊं? मेरा मतलब है, हम भी तो इंसान हैं…सब कुछ प्रमोशनल नहीं है. मैं इस विषय पर बस इतना ही कहूंगा.’

सारा ने किया था स्वीकार, ‘कार्तिक पर क्रश है’

करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ में सारा ने स्वीकार किया था कि उनका कार्तिक पर क्रश है और वह उनके साथ डेट पर जाना चाहती हैं. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि सारा और कार्तिक का ये रिश्ता 14 फरवरी, 2020 को अपनी फिल्म के रिलीज होने से कुछ हफ्ते पहले टूट गया था और बाद में इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था.

दोनों हाल ही में साथ में हुए थे स्पॉट

हाल ही में दोनों को मुंबई में एक अवॉर्ड फंक्शन में चैट करते हुए देखा गया था. सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हुई उसमें दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और काफी सहज लग रहे हैं. कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की इस तस्वीर के सामने आने के बाद फैंस एक बार फिर उन्हें फिल्म में देखने के लिए उत्सुक हैं.

कार्तिक-सारा का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक आर्यन इन अपनी फिल्म ‘भूल भुलैया’ 2 आज ही रिलीज हुई है. कार्तिक आर्यन इस फिल्म के अलावा ‘फ्रेडी’, ‘शहजादा’ और साजिद नाडियाडवाला की एक फिल्म में काम करते दिखाई देंगे. वहीं, सारा अली खान फिल्म ‘गैसलाइट’ में विक्रांत मेसी के साथ अलावा लक्ष्मण उतरेकर की फिल्म में विक्की कौशल के साथ नजर आने वाली हैं.

Tags: Kartik aaryan, Sara Ali Khan