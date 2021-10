कार्तिक आर्यन ने फैंस के सवाल पर लेंबोर्गिनी को बताया कम एवरेज वाली कार, अक्षय कुमार के लिए कही ऐसी बात

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने ट्विटर पर ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask Me Anything) सेशन किया. सोमवार की रात हुए इस सेशन में कार्तिक ने अपने फैंस के सवालों के मजेदार जबाव दिए. इस दौरान एक्टर के फैंस ने उनकी अपकमिंग फिल्मों से लेकर बॉलीवुड गलियारे में मची हलचल पर जमकर सवाल पूछे और मीम्स भी शेयर किए. कार्तिक ने एक फैन ने उनसे उनकी लैंबोर्गिनी उरुस को लेकर सवाल किया तो कार्तिक ने भी मजेदार जवाब दिया. इसके अलावा अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की भी तारीफ कर डाली.

कार्तिक आर्यन के फैन ने सवाल जवाब सेशन के दौरान पूछा कि भाई लंबो कैसी है ?, इस पर एक्टर ने कहा कि एवरेज कम देती है.

दरअसल, कार्तिक आर्यन ने इसी साल अप्रैल में लैंबोर्गिनी उरुस कार खरीदी थी. इस कार को खरीदने के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा था कि ‘खरीद ली…पर मैं शायद महंगी चीजों के लिए बना ही नहीं हूं’.

लैंबोर्गिनी के अलावा कार्तिक आर्यन के बेड़े में BMW है जो उन्होंने 2017 में खरीदी थी. अपनी मम्मी के लिए एक मिनी कुपर भी 2019 में खरीदी थी.

ट्विटर पर सेशन के दौरान कार्तिक आर्यन से फैंस ने कई सवाल पूछे, एक फैन ने पूछा कि ‘आपकी एनर्जी का राज क्या है’ तो जवाब दिया ‘अक्षय सर’. इसके अलावा एक्टर ने नेटफ्लिक्स पर आने वाली अपनी अपकमिंग फिल्म धमाका के बारे में भी हिंट दिया, जो शायद नवंबर में रिलीज होगी. एक फैन ने पूछा था कि धमाका कब रिलीज होगी तो जवाब दिया था कि ‘मेरे बर्थडे ट्रीट का वेट करो’. आखिर में सेशन खत्म भी मजेदार नोट पर किया. कहा कि ‘अच्छा चलो, मम्मी डांट रही है अब सोने का टाइम’.

कार्तिक आर्यन के कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं. इसके अलाव ‘भूल भुलैया 2’ मार्च में थियेटर में रिलीज होने वाली है.