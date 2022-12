‘मुझसे शादी करोगी’ वाला मजाक विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जिंदगी का बन गया हकीकत, देखिए Video

मुंबई: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने 9 दिसंबर 2021 को धूमधाम के साथ शाही शादी रचाई थी.राजस्थान में हुई रॉयल वेडिंग खूब सुर्खियो में रही. बी-टाउन की पॉपुलर जोड़ी अपनी शादी की पहली सालगिरह पहाड़ों की हसीन वादियों में सेलिब्रेट कर रही है. दोनों वकेशन पर हैं और कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर पहाड़ों से फोटो शेयर की है जो उनके पति विक्की ने क्लिक की है.

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही. अब इनकी शादी के पहली सालगिरह पर दोस्त, फैमिली और फैंस की तरफ से बधाई मिल रही है. चलिए एक नजर डालते हैं विक्की-कैटरीना की फ्रेंडशिप से लेकर शादी तक की कहानी पर. सबसे पहले इस वीडियो को देखिए-

Up next on the Koffee couch, Vicky and the donor! #KoffeeWithKaran #KoffeeWithVicky #KoffeeWithAyushmann pic.twitter.com/YD61Ls887j

— Star World (@StarWorldIndia) December 9, 2018