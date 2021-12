आप भी देख सकेंगे कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी, लेकिन... जानिए सबकुछ

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी (Katrina Kaif and Vicky Kaushal Wedding) को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. दोनों कल 7 फेरे लेकर बॉलीवुड के नए पावर कपल बन जाएंगे. संगीत और मेहंदी के फक्शन के बाद आज होने वाले दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लग गई है. शादी से पहले होने वाले फंक्शन की तस्वीरें और वीडियोज को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन वेन्यू के अंदर से एक भी तस्वीर सामने नहीं आ रही है. खबर है इसके पीछे एक बड़ी वजह है. विक्की और कैटरीना की शादी का टेलीकास्ट ओटीटी (Katrina-Vicky wedding will be telecast on OTT) पर होगा. इसके लिए एक बड़ा समझौता भी हो गया है.

OTT प्लेटफॉर्म से विक्की और कैटरीना की शादी

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी को आप भी देखना चाहते हैं, तो खबर आपके लिए है. संगीत, मेहंदी, हल्दी, बारात, फेरे सब आप भी देख सकेंगे. विक्की और कैटरीना के फैंस को शादी की हर डीटेल ओटीटी पर देखने को मिलेगी. खबर है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से विक्की और कैटरीना की शादी को लेकर डील हुई है, इसी वजह से शादी को लेकर इतनी प्राइवेसी रखी गई है.

80 करोड़ में हुई है डील

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, कैटरीना और विक्की ने अपनी शादी के टेलिकास्ट राइट्स की डील ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम से की है. इस डील से विक्की और कैटरीना ने मोटी रकम कमाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये डील 80 करोड़ में हुई है. इस डील की वजह से ही कैटरीना और विक्की ने अपने गेस्ट से एनडीए साइन करवाया है ताकि ओटीटी प्लेटफॉर्म से पहले शादी की कोई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो.

अगले साल रिलीज होगा वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक, विक्की और कैटरीना की शादी की वीडिया साल 2022 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी. इसमें उनके रोके से लेकर राजस्थान में हुई शादी की सभी रस्मों को दिखाया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि साल 2019 में, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने भी अपनी शादी की सीरीज के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म से सौदा किया था.

विक्की और कैटरीना की शादी में 120 गेस्ट शामिल होने वाले हैं. सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा में शादी के सभी कार्यक्रम चल रहे हैं.

