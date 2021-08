बॉलीवुड (Bollywood) की फिल्‍मों में अक्‍सर रोड ट्र‍िप करते और मस्‍ती करते लड़के ही नजर आते हैं. अब चाहे ‘द‍िल चाहता है’ क‍ि बात कर लें या फिर ‘ज‍िंदगी न म‍िलेगी दोबारा’ की… लेकिन फरहान अख्‍तर बॉलीवुडी के इसी टाइपकास्‍ट को तोड़ने वाले हैं. अपने प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट की अगली फिल्‍म में फरहान लड़क‍ियों के रोड-ट्र‍िप की मजेदार कहानी लेकर आ रहे हैं और इस‍ फिल्‍म की गाड़ी के ड्राइवर वह खुद होंगे. जी हां, फरहान अख्‍तर द्वारा न‍िर्देश‍ित इस फिल्‍म में प्र‍ियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), आल‍िया भट्ट (Alia Bhatt) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाली हैं. ‘जी ले जरा’ (Jee Le Zaraa) टाइटल की ये फिल्‍म अगले साल शुरू होगी.

बता दें क‍ि ‘दिल चाहता है’ और ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ भी फरहान के प्रोडक्‍शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट की ही फिल्‍में हैं. ऐसे में अब फरहान इस जॉनर को इस बार लड़कियों के साथ लेकर आने वाले हैं. इस फिल्‍म को जोया अख्तर, फरहान अख्तर और रीमा कागती ने लिखा है.

Did someone say road trip?

Thrilled to announce my next film as director and what better day than 20 years of Dil Chahta Hai to do it. #JeeLeZaraa with @priyankachopra #KatrinaKaif @aliaa08 will commence filming in 2022 and I cannot wait to get this show on the road. 😊❤️ pic.twitter.com/Ycg5tRnEeF

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) August 10, 2021