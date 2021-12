कैटरीना कैफ ने हनीमून पर दिखाया मेहंदी का रंग, हाथों में ऐसे सजाया था विक्की कौशल का नाम

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) अब मिसेज विक्की कौशल (Vicky Kaushal) बन चुकी हैं. 9 दिसंबर को 7 फेरे लेकर उन्होंने विक्की कौशल के साथ 7 जन्म तक साथ रहने की कसमें खाईं. इस शाही शादी की कई तस्वीरें दोनों ने फैंस के लिए सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर की. लेकिन शादी के पूरे 9 दिन बाद आधी रात को कैटरीना ने एक बेहद खास तस्वीर शेयर की, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. कैटरीना ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी खूबसूरत मेहंदी की रंग दिखाई (Katrina Kaif flaunting the Mehndi) दे रहा है. हाथों में उन्होंने विक्की कौशल का नाम (Vicky Kaushal name in Katrina Kaif hand) बड़े प्यार से सजाया, जिसको देखने के बाद फैंस दोनों को फिर से झोली भर-भरके बधाई दे रहे हैं.

हाथों में लाल चूड़ा और खूबसूरत मेहंदी

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) अपनी शादी के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर लगातार तस्वीरें शेयर कर रही हैं. हाल ही ने उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है. उसमें कैट अपने हाथों में लगी मेहंदी फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. पंजाबी घर की बहू बनी हैं, इसलिए हाथों में लाल चूड़ा भी पहना हुआ है. कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में दिल वाला इमोजी बनाई है. कैटरीना ने जैसे ही ये तस्वीर शेयर की तो सोशल मीडिया पर लोग उनके हाथों में विक्की कौशल का नाम खोजने लगे.

कैटरीना कैफ की मेहंदी.

हनीमून के लिए गए थे मालदीव्स!

कैट की इस तस्वीर का बैकग्राउंड में नीला समुदंर है. इसलिए लोग ये कयास लगा रहे है कि ये तस्वीर विक्की-कैटरीना के हनीमून की है और बैकग्राउंड देखने के बाद लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों हनीमून के लिए मालदीव्स ही गए थे.

फिंगर रिंग पर विक्की कौशल का नाम

कैटरीना ने अपने हाथों में बेहद खास जगह पर विक्की कौशल का नाम लिखवाया. उन्होंने अपने फिंगर रिंग पर विक्की कौशल का नाम लिखा है. जो तस्वीर को जूम करने पर साफ दिखाई दे रहा है.

कैटरीना कैफ के हाथों में विक्की कौशल का नाम.

झोली भर भरके मिल रही है बधाई

कैटरीना के इस पोस्ट पर सेलेब्स के साथ फैंस भी लगातार कॉमेंट कर उन्हें जीवन की नई पारी की बधाई दे रहे हैं. आपको बता दें कि शादी के अगले ही दिन कैटरीना और विक्की हेलिकॉप्टर से हनीमून के लिए रवाना हुए थे. दोनों कहा गए थे, ये खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन खबरें हैं कि दोनों ने मालदिव्स में शॉर्ट रोमांटिक हनीमून एंजॉय किया. इसके कुछ दिन बाद दोनों नए-नवेले जोड़े के रूप में मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे.

