KGF 2 का 'सुल्तान' सॉन्ग नेटिजंस के बीच हुआ पॉपुलर, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे गाने के साथ मीम

‘केजीएफः चैप्टर 2’ (Kgf Chapter 2) की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. फिल्म हिन्दी समेत कई भारतीय भाषाओं में रिलीज हुई है. ऑडियंस से लेकर फिल्म क्रिटिक्स तक ने फिल्म को अच्छे रिव्यूज दिए हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म के डायलॉग्स और सींस के मीम शेयर किए जा रहे हैं. सुपरस्टर यश और संजय दत्त के लुक को भी खूब पसंद किया जा रहा है. इस बीच, ‘केजीएफः चैप्टर 2’ का सॉन्ग ‘सुल्तान’ (हिंदी वर्जन) भी नेटिजंस के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है.

‘केजीएफः चैप्टर 2’ के सॉन्ग ‘सुल्तान’ (Kgf 2 Sulhan Song) में यश का दमदार अवतार देखने को मिला है, जो उनके फिल्म के किरदार रॉकी पर फिट बैठ रहा है. गाना उनकी पर्सनैलिटी से मैच करता है.

ऑडियंस और नेटिजंस को यही मैचिंग काफी भा रही है. इसके साथ ही गाने के बोल और आवाज अंदर तक लोगों के हिला रहे हैं. यही वजह से है इसे खूब पसंद किया जा रहा है.

‘सुल्तान’ (Sulthan Singers Name) को अपनी खूबसूरत आवाज़ कई सिंगर्स ने दी है लेकिन इसमें प्रमुख नाइक ब्रदर्स- लक्ष्मण नाइक और संदे नाइक हैं. इनके अलावा बृजेश शांडिल्य, मोहन कृष्णा, साज भट्ट, संतोष वेंकी, सचिन बसरुर, रवि बसरुर, पुनीत रुद्रांग, मनीष दिनाकर, सरवर खान डांगरी और प्रियंका भराली ने गाया है. गाने के हिंदी बोल को शब्बीर अहमद ने लिखे हैं.

Top 5 Highest gross First week collection in Indian cinemas worldwide#Bahubali2 – 830 crs#RRR – 710 crs#2point0 – 505 crs#Sulthan – 410 crs#Saaho – 370 crs

Dis list ll b definitely disturbed by #KGFChapter2 500-700 crs confirmed in 1st week .! #KGF2 pic.twitter.com/e19NwkONRq

— RCB warriors (@NewLife56158190) April 15, 2022