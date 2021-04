खुशी कपूर के टैटू ने खींचा सबका ध्यान, शनाया-अंशुला के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

View this post on Instagram A post shared by Voompla (@voompla)

बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) और जाने माने निर्माता निर्देशक बोनी कपूर (Boney Kapoor) की छोटी बेटी खुशी कपूर इंडिया लौटीं है. खुशी को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. खुशी के साथ शनाया कपूर और अंशुला कपूर भी स्पॉट की गईं. कपूर खानदान की तीनों लड़कियां बेहद ही कैजुअल लुक में नजर आईं. मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार को खुशी कपूर, शनाया और अंशुंला तीनों बहनों को देखा गया. तीनों ने फेस मास्क और शील्ड लगाया हुआ था.खुशी ने व्हाइट ब्लू शेडेड टीशर्ट और ट्रैक बॉटम पहनी हुई थीं. शनाया ब्लैक में तो अंशुला जींस और डेनिम जैकेट पहने नजर आईं. इन्हें देखते ही पैपराजी के कैमरे चमकने लगे. इस बीच फोटोग्राफर की नजर खुशी के हाथों पर बने टैटू पर पड़ी. टैटू में लिखा था बाकि ‘खुद ही काम करेंगे’ (The rest will work itself out). इस टैटू को उनके बॉलीवुड डेब्यू से जोड़ा जा रहा है.बता दें कि खुशी कपूर मार्च में अपनी बहन जाह्नवी कपूर का बर्थ डे मनाने के बाद अमेरिका चली गई थीं. इस बीच यूएस से अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहीं. खुशी लॉस एंजिल्स से से फिल्म स्ट्डीज कर रहीं हैं. अब जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.बॉलीवुड में खुशी कपूर के डेब्यू को लेकर बोनी कपूर ने एक बार मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 'मेरे पास संसाधन हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुशी को मैं नहीं बल्कि कोई और लॉन्च करे. क्योंकि मैं उसका पापा हूं और कहीं न कहीं काम के बीच मेरा प्यार आ सकता है. जबकि आप फिल्म निर्माता के रूप में ऐसा नहीं कर सकते और न ही यह एक्टर के लिए अच्छा है'. बोनी कपूर के इस बयान को लेकर काफी चर्चा भी हुई थी. खुशी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. खुशी के बॉलीवुड डेब्यू का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.