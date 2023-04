5वें दिन भी जारी है KKBKKJ की कमाई, जल्द हो सकती है 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, जानें अबतक का कलेक्शन

नई दिल्ली- ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ (KISI KA BHAI KISI KI JAAN) की ओपनिंग भले ही धीमी रही हो, लेकिन वीकेंड में इस फिल्म ने अच्छा-खासा कलेक्शन दर्ज कर लिया है. ये बात तो माननी पड़ेगी कि सलमान खान के फैंस ‘भाईजान’ को दिलों-जान से चाहते हैं. क्रिटिक्स द्वारा अच्छे रिव्यूज न मिलने के बावजूद ‘भाई’ का स्टारडम फैंस को सिनेमाघरों तक खींच लाने में कामयाब होते नजर आ रहा है.

ईद और वीकेंड के मौके पर जबरदस्त कमाई करने के बाद हफ्ते की शुरुआत के साथ ही फिल्म की कमाई थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी सलमान खान का जादू कायम है. ‘किसी का भी किसी की जान’ का चौथे दिन यानी कि सोमवार का कलेक्शन देखते हुए कहा जा सकता है कि इस फिल्म ने मंडे टेस्ट तो पास कर लिया है.

शुक्रवार को 15.81 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ ओपनिंग करने के बाद शनिवार और रविवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी उछाल दर्ज किया गया था. ‘किसी का भाई किसी की जान’ ने शनिवार को 25.75 करोड़ और रविवार को 26.61 करोड़ रुपये का ताबड़तोड़ कलेक्शन दर्ज किया था.

#KisiKaBhaiKisiKiJaan registers its first noticeable drop [39.82%], after the #Eid period… The mass pockets continue to dominate, but metros register a sharp decline… Eyes ₹ 93 cr [+/-] total in Week 1… Fri 15.81 cr, Sat 25.75 cr, Sun 26.61 cr, Mon 10.17 cr, Tue 6.12 cr.… pic.twitter.com/vpN13vtRCy

