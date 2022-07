Koffee With Karan 7: करण जौहर से नाराज हुए नयनतारा के फैंस, ट्विटर पर जमकर निकाला गुस्सा, जानें वजह

मुंबईः करण जौहर (Karan Johar) के फेमस टॉक शो कॉफी विद करण 7 (Koffee With Karan 7) के नए एपिसोड में बॉलीवुड और टॉलीवुड के दो सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सामंथा रूथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने शिरकत की. शो में दोनों कलाकारों ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बातें की. घंटे भर के एपिसोड में फैमिली मैन 2 एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने अपने करियर और अभिनेता नागा चैतन्य के साथ तलाक के बारे में बातचीत की. लेकिन, होस्ट करण जौहर के साथ उनकी एक कॉन्वर्सेशन साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री नयनतारा (Nayanthara) के फैंस को रास नहीं आया.

नयनतारा के फैंस का आरोप है कि करण जौहर ने अपने शो में नयनतारा को कमतर दिखाने की कोशिश की है. दरअसल, करण जौहर ने सामंथा से पूछा कि उनके अनुसार साउथ इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे बड़ी फीमेल अभिनेत्री कौन है. इसके जवाब में सामंथा ने नयनतारा का नाम लिया. उन्होंने नयनतारा के साथ ‘काथुवाकुला रेंदु काधल’ (Kaathuvaakula Rendu Kaadhal) में नयनतारा के साथ काम किया है.

करण जौहर के सवाल का जवाब देते हुए सामंथा कहती हैं- ‘मैंने अभी नयनतारा के साथ काम किया, जो मुझे लगता है कि साउथ की बड़ी अभिनेत्री हैं.’ जैसे ही सामंथा नयनतारा का नाम लेती हैं, करण कहते हैं- ‘खैर, मुझे ऐसा नहीं लगता. वह मेरी लिस्ट में नहीं हैं.’ इसके बाद उन्होंने ओरमैक्स मीडिया की उस लिस्ट को दिखाया, जिसमें सामंथा को देश की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बताया गया है. करण जौहर के इस कॉमेंट पर नयनतारा के फैंस भड़क उठे हैं.

Karan Johar hits a new low every time. Like literally everyone knows Nayanthara is the biggest female star in the south and he had to make this misogynistic comment. https://t.co/omjw8diPcr

@Samanthaprabhu2 Is such a Sweetheart & Sharing her Lovable bond with #Nayanthara ❤️ @karanjohar She is not far in your list coz Your list is full of Nepo-Products which doesn’t deserve any arguements and discussions. #KoffeeWithKaran #LadySuperStar pic.twitter.com/TDUXGT871Z

— A. (@ursavian) July 21, 2022