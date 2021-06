एक्‍ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) की झोली में इस समय काफी अच्‍छी फिल्‍में हैं और उनके फैंस उन्‍हें जल्‍द ही पर्दे पर फ‍िर से देखना चाहते हैं. प्रभास (Prabhas) के साथ 'आदिपुरुष' (Adipurush) तो सेरोगेस जैसे व‍िषय पर कृति की आने वाली फिल्‍म 'म‍िमी', या फ‍िर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ 'बच्‍चन पांडे' (Bachchan Pandey), कृति के पास कई अच्‍छे प्रोजेक्‍ट्स हैं. ऐसे में साल 2021 में एक्‍ट्रेस के क्‍या प्‍लान हैं और उनके आने वाले प्रोजेक्‍ट्स कब फैंस को देखने को म‍िलेंगे इससे जुड़े कई सवाल उनके फैंस ने उनसे पूछे हैं. कृति ने इंस्‍टाग्राम पर अपने फैंस के साथ ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask me anything) सेशन रखा और कई सवालों के जवाब द‍िए.



कृति सेनन से इंस्‍टाग्राम पर #AskMeAnything सेशन रखा जि‍सके दौरान एक फैन ने पूछा, 'कृति की फिल्म मिमी कब रिलीज होने वाली है?” इस सवाल पर सीधे-सीधे तो कृति ने कुछ नहीं क‍हा लेकिन घुमा-फ‍िरा कर जो कहा उससे उनके फैंस काफी खुश हैं. कृति ने कहा, 'मुझे आपको बताने की परम‍िशन नहीं है, लेकिन.. मुझे पता है. यह बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, बस इतना ही मैं कह सकती हूं'.



(photo credit: instagram/@kritisanon)

कृति, 'हाउसफुल 4' के बाद एक बार फिर 'बच्‍चन पांडे' में अक्षय कुमार के साथ नजर आने वाली हैं. इस फिल्म की शूटिंग के बारे में एक फैन ने पूछा कि जैसलमेर में शूटिंग करते हुए उन्‍हें कैसा लगा, इस पर कृति एक किले के ऊपर खुले नीले आकाश की एक खूबसूरत तस्‍वीर शेयर करते हुए ल‍िखा, 'यहां शूटिंग करना बहुत मजेदार था, मुझे वहां का असमान बहुत याद आता है.'

कृति सेनन, पेन इंडिया की माइथोलॉजी ड्रामा फिल्म 'आदिपुरुष' में नजर आएंगी. (photo credit: instagram/@kritisanon)

वहीं लॉकडाउन की वजह से अपनी फिल्‍मों की बंद पड़ी शूटिंग पर भी कृति ने बात की. आदिपुरुष के बारे में एक सवाल के जवाब में एक्‍ट्रेस ने कहा, ' ये मेरा अब तक का सबसे एक्‍साइट‍िंग प्रोजेक्‍ट है. ये बहुत ही अलग अनुभव है. मैं इसके हर पल को इंजॉय कर रही हूं. ओम राउत, उम्‍मीद है हम इस फिल्‍म की शूटिंग जल्‍द ही शुरू करेंगे.' बता दें कि न‍िर्देशक ओम राउत की 'आदिपुरुष' में कृति सीता के क‍िरदार में नजर आने वाली हैं. इस फिल्‍म में प्रभास के टक्‍कर में सैफ अली खान रावण की भूमिका में नजर आएंगे.



. (photo credit: instagram/@kritisanon)

इन फिल्‍मों के अलावा कृति हॉरर कॉमेडी 'भेड़‍िया' में वरुण धवन के साथ नजर आने वाली हैं. इसके अलावा एक्‍ट्रेस राजकुमार राव के साथ ‘हम दो हमारे दो’, टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन-फ्लिक ‘गणपथ’ में भी नजर आएंगी.