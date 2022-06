मीना कुमारी की Biopic को लेकर कृति सेनन और हंसल मेहता ने फैंस को किया कंफ्यूज्ड

Meena Kumari Biopic: हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से फेमस दिग्गज एक्ट्रेस मीना कुमारी (Meena Kumari) की बायोपिक को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है. इस बायोपिक में मीना कुमारी का रोल बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) निभाएंगी और इसे हंसल मेहता डायरेक्ट करेंगे. इस खबर को कीर्ती की टीम ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर कंफर्म भी दिया लेकिन हंसल मेहता का बयान काफी चौंकाने वाला है.

दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी के बायोपिक बनाने की प्लानिंग कई महीनों से चल रही है. इस फिल्म में मीना कुमारी का लीड रोल प्ले करने का ऑफर कृति सेनन को मिला है. मीना कुमारी के बायोपिक के सिलसिले में कृति और हंसल मेहता बॉलीवुड के फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में एक साथ स्पॉट हुए.

मीना कुमारी की बायोपिक को कृति सेनन ने कंफर्म किया

कृति सेनन की टीम ने इंस्टाग्राम पर हंसल मेहता के साथ तस्वीर शेयर कर इस खबर को कंफर्म किया कि मीना कुमारी की बायोपिक बन रही है. ट्विटर पर लिखा है, ‘ मीना कुमारी के बायोपिक के लिए कृति सेनन हंसल मेहता के साथ काम कर रही हैं. ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द. यहां तक तो सब ठीक था लेकिन हंसल मेहता ने कृति के इस पोस्ट को शेयर कर लिखा ‘ओके. हम मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में मिले और बातें की. बाकी फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं’.

Okay. We met at Mukesh Chhabra’s office and chatted. Rest is currently mere speculation. https://t.co/0FYqwHKZft

— Hansal Mehta (@mehtahansal) June 7, 2022