KRK का दावा- ऋतिक रोशन ने बुलाया था घर, 'अपनी और कंगना की लव-स्टोरी सुनाई, बढ़िया-बढ़िया फोटो भी दिखाए'

मुंबईः कमाल राशिद खान (Kamaal R. Khan) यानी केआरके (KRK) अपने विवादित बोलों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं. जिसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है. अक्सर बॉलीवुड स्टार्स को निशाने पर लेने वाले कमाल राशिद खान ने अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है. अक्सर सेलेब्स की बुराई करने वाले केआरके ने इस बार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की अपकमिंग फिल्म ‘विक्रम वेधा’ (Vikram Vedha) के टीजर पर अपने रिव्यू शेयर किए हैं, साथ ही ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ को लेकर भी शॉकिंग दावा किया है.

कमाल राशिद खान ने विक्रम वेधा पर अपना रिव्यू शेयर करते हुए ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की कथित प्रेम कहानी का भी जिक्र छेड़ दिया है. उन्होंने दावा किया है कि ऋतिक रोशन ने एक बार उन्हें घर बुलाया था, यहां उन्होंने उनसे कंगना रनौत के साथ अपनी लव-स्टोरी पर बात की और उन्हें बढ़िया-बढ़िया फोटोज भी दिखाई थी.

केआरके कहते हैं- ‘विक्रम वेधा का टीजर रिलीज हो गया है. इसमें एक सीन है, जिसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन आमने-सामने बैठे हैं. सैफ अली खान, करीना कपूर खान के पति हैं. ये वही सैफ अली खान हैं, जिनकी पत्नी करीना ने कहा था कि अगर हमारी फिल्में पसंद नहीं हैं तो मत देखिए.’ इसके बाद केआरके ने ऋतिक और कंगना की लव स्टोरी पर बात करते हैं और कहते हैं कि ऋतिक अपनी झूठी स्टोरी दुनिया को सुना रहे हैं.

It’s my review of #VikramVedhateaser! Watch and share pls. #VikramVedha! … https://t.co/rD3FEGF4WI via @YouTube

— Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) August 25, 2022