View this post on Instagram



Whenever ur stuck, look at the sky, the clouds remind us that everything passes. . Stars Skies & Songs : 💛 A weekend to remember with the monks @apurvaagnihotri02 @mr_bajaj @chetan_hansraj @the_whistling_tiger @jitusavlani . @greasemonkeyin #friends #weekend #weekendgetaway #motorcycles #bikerboys #panchgani #nature #naturecamp #campsite #adventure #adventuretrip #boys #peace #joy #friendship #love #happiness #memories #sky #stars #clouds #shootingstar #triumphtiger #offroading