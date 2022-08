'लाल सिंह चड्ढा' को मिल रहा दुनियाभर के लोगों का प्यार, मिली ऐसी प्रतिक्रियाएं- देखें VIDEO

‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) के रिलीज से पहले इसकी विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था, जिसके बाद दुनियाभर की जानी-मानी मीडिया संस्थानों और क्रिटिक्स ने इसे लेकर अपनी राय जाहिर की. ‘वायकॉम 18 स्टूडियो’ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके दुनियाभर के मीडिया संस्थानों की प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया.

फिल्म को लेकर जो रिव्यू सामने आए हैं, उससे स्पष्ट है कि फिल्म को दुनियाभर के लोगों का प्यार मिल रहा है. क्रिटिक विटनी सीबोल्ड ने कहा कि फिल्म अच्छाई से जुड़े दर्शन को बयां करती है. अमेरिकी जर्नलिस्ट फ्रेड टॉपेल लिखते हैं, ‘लाल सिंह चड्ढा, फॉरेस्ट गंप को सही तरह से व्यक्त करती है.’

