Laal Singh Chaddha Trailer Reaction: फैंस को पसंद आया आमिर-करीना की फिल्म का ट्रेलर, बोले- 'इंतजार कब खत्म होगा'

मुंबईः बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की मच अवेटेड मूवी ‘लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha)’ का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद रिलीज हो गया है. फिल्म का ट्रेलर आमिर खान ने गुजरात टाइटेन्स (Gujarat Titans) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के IPL 2022 फिनाले के बीच लॉन्च किया, जिसे अब दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. फिल्म में आमिर खान (Aamir Khan Movie) पंजाबी सरदार की भूमिका में हैं. आमिर खान की फिल्म हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है. ट्रेलर लॉन्च के बाद अब दर्शक आमिर खान-करीना कपूर स्टारर ‘लाल सिंह चड्ढा’ के ट्रेलर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

ट्रेलर शेयर करते हुए लोग ‘लाल सिंह चड्ढा’ की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं कई ने आमिर खान के लुक और परफेक्शन पर भी रिएक्शन दिए हैं. आमिर खान का पंजाबी एक्सेंट भी लोगों को हैरान कर रहा है. ट्रेलर पर रिएक्शन देते हुए यूजर्स फिल्म को लेकर अपनी उत्सुक्ता जाहिर कर रहे हैं. ट्रेलर देखने के बाद यूजर्स फिल्म की रिलीज के लिए बेसब्री से इंतजार करने की बात कह रहे हैं.

Much awaited! After all we would get to see the hindi version of a masterpiece ‘Forrest gump’ https://t.co/SWCS0FJi3e#LaalSinghChaddhaTrailer #LaalSinghChaddha

— Rutu Kombde (@RKombde) May 29, 2022