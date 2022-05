IPL फिनाले का साथ लॉन्च होगा 'लाल सिंह चड्ढा' का ट्रेलर, फैंस को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज

बॉलीवुड (Bollywood) में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से फेमस आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) के प्रमोशन में बिजी है. फिल्म के टीजर और फिल्म के गाने ‘मैं की करां’ के बाद फैंस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आप भी ‘लाल सिंह चड्ढा’ के ट्रेलर (Laal Singh Chaddha Trailer) का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके एक्साइटमेंट लेवल को हाई करने वाली है, क्योंकि मेकर्स ने फैंस को एंटरटेनमेंट की डबल डोज देने की तैयारी कर ली है.

आमिर खान (Aamir Khan) जल्द करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के साथ एक बार फिर से फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) में नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अपनी बेसब्री से इंतजार की जाने वाली फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक बड़ी, दिलचस्प और अनूठी योजना बनाई है.

29 मई को लॉन्च होगा ट्रेलर

29 मई को सभी क्रिकेट और सिनेमा प्रेमियों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि IPL के समापन के दिन ‘लाल सिंह चड्ढा’ का ट्रेलर लॉन्च (Laal Singh Chaddha trailer to be launched along with IPL finale) किया जाएगा.

फैंस को मिलेगी एंटरटेनमेंट की डबल डोज

एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है, ‘जब आमिर खान हैं, तो इसे भव्य होना चाहिए और ऐसा जो पहले कभी न देखा गया हो. ‘लाल सिंह चड्ढा’ का ट्रेलर IPL के फिनाले के दिन 29 मई को लॉन्च किया जाएगा. IPL के उत्साह को कैश करते हुए आमिर खान अभिनीत फिल्म के निर्माताओं ने जानबूझकर अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने का फैसला किया है, जो सिनेमा और क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है.

स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव स्ट्रीम होगा ट्रेलर

सूत्र ने आगे बताया, यह मार्केटिंग और विज्ञापन की दुनिया के इतिहास में पहली बार है जब दर्शक इतने बड़े लाइव क्रिकेट सेरेमनी के दौरान ट्रेलर को देखेंगे. ट्रेलर 29 मई को होने वाले फिनाले मैच के दूसरे रणनीतिक समय के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीविजन पर लाइव स्ट्रीम होगा, जो विज्ञापन और मार्केटिंग की दुनिया में एक क्रांति और नया बेंचमार्क सेट कर देगा. यह पहली बार है जब किसी फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्लेटफॉर्म और स्पोर्ट्स वर्ल्ड पर एक भव्य ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है.

