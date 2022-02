Health Update: लता मंगेशकर की हालत में सुधार, दीदी से मुलाकात के बाद आशा भोसले ने दिया ये बयान

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Health Update) की हालत अब स्थिर हो गई है. उनकी बहन आशा भोसले (Asha Bhosle Meet Lata Mangeshkar) ने शाम को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनसे मुलाकात की है. आशा ने लता से मुलाकात के बाद एक बयान दिया है. एएनआई के मुताबिक, आशा भोसले ने कहा, “डॉक्टर ने कहा है कि वह उनकी हालत अब स्थिर है.” इससे पहले लता मंगेशकर का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बयान जारी किया था, जिसमें कहा था कि लता की अग्रेसिव थैरेपी चल रही है और वह इसे बर्दाश्त कर पा रही हैं.

डॉक्टर प्रतीत समदानी (Lata Mangeshkar Doctor) ने कहा, “लता मंगेशकर आईसीयू वार्ड में हैं. वह अग्रेसिव थैरेपी में हैं और इस प्रोसेस को अच्छी तरह से सहन कर रही हैं.” प्रतीत समधानी और उनकी टीम लगातार स्वर कोकिला के सेहत का ख्याल रख रहे हैं. एक बार फिर लता दी की सेहत बिगड़ी तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया. डॉक्टर्स की एक टीम 24 घंटे उनके इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद है.

Maharashtra | The doctor has said that she is stable now: Singer Asha Bhosle after meeting singer Lata Mangeshkar at Mumbai’s Breach Candy Hospital pic.twitter.com/nBFx7NQ6iQ

