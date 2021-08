संजय लीला भंसाली के ड्रीम प्रोजेक्ट 'हीरामंडी' में जूही चावला की एंट्री, वेब सीरीज में होंगी 18 एक्ट्रेस

मुंबई: फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali Films) ने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘हीरामंडी’ का ऐलान किया था और अब इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है. संजय इसे वेब सीरीज के रूप में बनाएंगे. इसके लिए उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ करार किया है. फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, निम्रत कौर और मनीषा कोइराला समेत कई फीमेल एक्ट्रेस होंगी. अब फिल्म से जूही चावला भी जुड़ने जा रही हैं.

प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक सूत्र ने खुलासा किया, “हीरामंडी (Heeramandi Actress) में कुल 18 फीमेल एक्ट्रेस दिखाई देंगी जिनमें सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, निम्रत कौर, संजीदा शेख और डायना पेंटी शामिल हैं. अब जूही चावला भी फिल्म में शामिल होंगी. वह 8 एपिसोड की वेब सीरीज में एक महत्वपूर्ण कैमियो निभाती नजर आएंगी. जूही चावला ने संजय लीला भंसाली से मुलाकात की और तुरंत किरदार निभाने के लिए तैयार हो गईं. वह जल्द ही अपनी शूटिंग शुरू करने वाली हैं.”

सूत्र ने आगे खुलासा किया कि वेब सीरीज (Heeramandi Web Series) भारत के बंटवारे से पहले की कहानी है और भंसाली ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं. सूत्र ने कहा,” ऑरिजनल हीरामंडी लाहौर में स्थित थी और इसे पहले शाही मोहल्ला कहा जाता था. यहां दरबारियों ने जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया और फिर यहां मुजरा शुरू हो गया. यहां मुगल साम्राज्य के कामगार और नौकर रहते थे.”

We are excited to announce that Sanjay Leela Bhansali’s Heeramandi IS COMING TO NETFLIX 🔥 pic.twitter.com/JH5cAJT0Vm

— Netflix India (@NetflixIndia) August 10, 2021