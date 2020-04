लॉकडाउन बढ़ने के समर्थन में आए बॉलीवुड सितारे, मगर जताई ये खास चिंता

All 4 Lockdown extension as impt but I was eagerly waiting 2 hear govt support 2 small & medium industries who support jobs.Sounds good 2 say dont let go of jobs but how can u save othrs when 1 doesnt have means 2hang on like this? @narendramodi pl announce some concrete measure

PM #Modi ji has increased #Lockdown2 till 3rd May 2020! It’s superb! But again Modi ji didn’t say that how will these people survive without money, who are struck somewhere in lockdown? These people must be allowed to go to their homes, otherwise many will die without food.

This is what’s happening in Bandra Mumbai right now. Are these poor people really at fault? #lockdown #LockdownExtended pic.twitter.com/2sThntdiNt

Very disturbing to see this unrest at #bandrastation #mumbai If planes could bring #indians from all over the world back home y can't buses & trains be arranged for these migrant workers to return to their own homes? #lockdownindia #Lockdownextention @CMOMaharashtra @PMOIndia pic.twitter.com/L5CCqE2HkY

कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश में चल रहे लॉकडाउन (Lockdown) को अगामी 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. इसका बॉलीवुड से जुड़े लोगों ने समर्थन किया. लेकिन ज्यादातर सितारों ने मजदूर वर्ग के खाने-पीने को लेकर खास चिंता जताई है. फिल्मी जगत के सितारों के कहना है कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए जरूर कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे अन्यथा इसके काफी नकारात्क प्रभाव भी देखने को मिल सकता है.मल्लिका शेरवात, सुचित्रा कृष्‍णमूर्ति, केआरके, ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान की बहन फराह खान, कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल आदि ने इस लॉकडाउन पर अपनी राय रखी है. इरफान खान ने मजदूरों के लिए व्रत रखा.सुजैन की बहन फराह रोशन का कहना है, "लॉकडाउन बढ़ना लाजमी है. लेकिन मुझे लगा था कि सरकार लघु व मध्यम उद्योग को लेकर जरूर कुछ ऐसी घोषणाएं करेगी जिससे नौकरियों पर संकट नहीं आएगा. महज यह कह देना कि संवेदना रखनी चाहिए और अपने कर्मचारियों को नहीं निकलाना चाहिए, आसान है. लेकिन किन आधारों पर कंपिनयां अपने कर्मचारियों को पैसे देंगी. अगर किसी कंपनी के पास कमाई का जरिया ही नहीं होगा. पीएम मोदी को कुछ ठोस उपाय करना होगा."इसी तरह आमतौर पर विवादित ट्वीट करने वाले केआरके ने इस मसले पर थोड़ी काम की बात करते हुए कहा, "लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का पीएम मोदी का फैसला काबिल-ए-तारीफ है. लेकिन यहां पीएम मोदी ने इस बात कोई जिक्र नहीं किया क‌ि बिना पैसों के जिंदगी कैसे चलेगी. इसके अलावा जो लोग अपने घरों से बाहर यहां वहां लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं उन्हें भी उनके घरों तक लौट जाने के लिए अनुमति देनी चाहिए. अन्यथा कई लोगों की जान भी जा सकती है."इसके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने पीएम मोदी के फैसले पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि पीएम ने ठीक फैसला किया है. पीएम ने आगामी कुछ दिनों में कुछ ढील देने का भी उल्लेख किया है. मतलब साफ है कि जिन जगहों पर वायरस फैलता रहेगा वहां सब बंद रहेगा. जहां नहीं फैलेगा उन्हें शायद खोल दिया जाएगा. ये बहुत अच्छा है.इसके अलावा मल्लिका शेरवात और सुचित्रा कृष्‍णमूर्ति ने भी दिहाड़ी मजदूरों की हालत पर चिंता जताई है. दोनों मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की जुटी भीड़ को लेकर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की है. अभी दो दिन पहले इरफान खान ने मजदूरों के लिए शुक्रवार को व्रत रखा था. उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को आज बिना खाए जिंदगी बिताना पड़ रहा है.उल्लेखनीय है कि दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति को लेकर फिल्म इंडस्ट्री से पहले आवाज़ें उठती रहीं हैं. अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, स्वरा भास्कर, अनुभव सिन्हा आदि ने लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. हालांकि इस क्षेत्र में सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन समेत कई स्टार्स लोगों के खाने-पीने का इंतजामात करने में लगे हैं.यह भी पढ़ेंः