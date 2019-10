कार्तिक आर्यन को देख छत से चिल्लाने लगा ये Cute फैन, देखें Video

Loading...



View this post on Instagram



Bum Diggy Bum Bum 👶 You are ! You are 😻 so cute are @kartikaaryan & kid's cuteness . . Full video in link @kartikaayran . . #KartikAaryan kartik aaryan x manyavar @manyavarmohey . #kartikaaryanfans #kartikaaryanforever #kartikaaryan #KartikAaryan