अर्जुन कपूर को Best Kisser मानती हैं मलाइका अरोड़ा, बोलीं- पसंद नहीं है चिकने लड़के

एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा (Arjun Kapoor Malaika Arora Relationship) बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कपल हैं. दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा मीडिया और फैंस के बीच आम बात है. अपने रिलेशनशिप का आधिकारिक तौर पर खुलासा करने के बाद से दोनों काफी सहजता के साथ लोगों के सामने दिखाई देते हैं और कपल गोल को पूरा करते हैं. दोनों अक्सर साथ में आउटिंग और डिनर डेट पर जाते हैं. अब मलाइका एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह अर्जुन कपूर समेत अपनी पर्सनल च्वॉइस के बारे में बता रही हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

दरअसल, मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) एमटीवी के शो ‘सुपरमॉडल ऑफ द ईयर सीजन 2’ में बतौर गेस्ट शामिल हुईं थीं. इस शो को मिलिंद सोमन होस्ट करते हैं. वायरल वीडियो एमटीवी के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है. इस 38 सेकंड के वीडियो में मिलिंद ने उनसे पूछा कि उनका आइडियल मैन कैसा होना चाहिए? इस पर मलाइका ने कहा, ‘मुझे असल में रफ लड़के पसंद हैं. जो भयानक तरीके से फ्लर्ट करता हो. जो अच्छा किस कर सके. मुझे चिकने लड़के पसंद नहीं है.’

मलाइका ने शो में ये भी बताया कि अर्जुन कपूर उन्हें सबसे अच्छा किस करते हैं. मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने आगे मलाइका से पूछा कि उन्होंने अर्जुन कपूर को आखिरी टेक्स्ट मेसेज क्या भेजा था? इस पर मलाइका ने शरमाते हुए बताया, “आइ लव यू 2.” मिलिंद ने फिर पूछा कि आपको अच्छे से कौन पहचानता है? इसके जवाब में मलाइका ने अर्जुन कपूर का नाम लिया. सेलिब्रिटी क्रश के सवाल पर मलाइका ने डेनियल क्रेग का नाम लिया. डेनियल जेम्स बॉन्ड सीरीज में बॉन्ड का किरदार निभाते हैं.

Well, now you know what kinda men Malaika likes 😏😏

Watch #Livon #MTVSupermodelOfTheYear Season 2 Co-Powered by @OlayIndia Retinol, @VanesaBodyDeo, #MagicMomentsMusicStudio @M2magicmoments & Fashion Partner FNGR tomorrow, 7 PM only on MTV India. pic.twitter.com/HSDKUzvaHl

— MTV India (@MTVIndia) September 18, 2021