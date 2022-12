बातों-बातों में फिसल गई मलाइका अरोड़ा की जुबां, अर्जुन कपूर को लेकर दिया ऐसा हिंट, फैंस के उड़े होश

मुंबई: Malaika Arora On Second Wedding: मलाइका अरोड़ा Malaika Arora) ने हाल ही में डिजिटल डेब्यू किया है. दिनों दिनों वह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अपने वेब शो ‘मूविंग इन विद मलाइका (Moving In With Malaika)’ में नजर आ रही हैं. इस शो में वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलासे करती नजर आती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी शादी को लेकर बात कही है.

मलाइका अरोड़ा का शो जब से शुरू हुआ है, एक्ट्रेस लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. आए दिन एक्ट्रेस इस शो में अपनी फिटनेस और पर्सनल लाइफ के राज खोलती जा रही हैं. यही वजह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर शो ‘मूविंग इन विद मलाइका’ खूब लाइमलाइट में हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में मलाइका अरोड़ा ने बहन अमृता अरोड़ा से बात करती नजर आईं. लेकिन इसी बातचीत के बीच एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी शादी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया.

फैमिली और पर्सनल लाइफ पर की बात

हाल ही में सामने आए शो के प्रोमो में मलाइका अपनी बहन अमृता अरोड़ा की क्लास लगाती नजर आ रही हैं. वह एक किस्सा सुनाती हैं कैसे मलाइका, अमृता को सरप्राइज देने और चीजों को सुलझाने के लिए गोवा चली गईं. लेकिन दोनों की बात खराब होती हैं मां के खानदानी कंगनों पर. दोनों बहने इस बीच झगड़ती हुई नजर आई. इस पर मलाइका कहती हैं कि वह शायद ‘फिर से शादी करेंगी’ तो इसलिए कंगन की असली हकदार मलाइका खुद हैं.

मलाइका का न्यू ईयर प्लान

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए फिल्मी सितारे अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं. हाल ही के एपिसोड में मलाइका ने अर्जुन कपूर के साथ अपने न्यू ईयर प्लान के बारे में भी बताया. जब अमृता ने पूछा, “अर्जुन के साथ क्या हो रहा है और आप नए साल पर क्या खास करने वाले हो.” मलाइका ने जवाब में कहा, ‘कहीं जाऊंगी, कुछ ऐसा करूंगी जो अभी डिसाइड नहीं है. आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह के प्रेशर में हूं.’

