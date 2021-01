फरवरी में रिलीज होगी मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन-2’, 5 नई थ्योरी से रुबरु होंगे दर्शक!

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी Manoj Bajpayee) अभिनीत वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ (The Family Man) 2019 में रिलीज हुई थी, जो दर्शकों को खासा पसंद आई थी. सीरीज में श्रीकांत तिवारी की भूमिका निभाकर मनोज बाजपेयी ने तहलका मचा दिया था. सीरीज में मनोज बाजपेयी ने थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलांस सेल (TASC) में एक वरिष्ठ विश्लेषक की भूमिका निभाई थी जो देश को एक बड़े हमले से बचाने की हर संभव कोशिश करता है.मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) को हाल ही में ‘द फैमिली मैन’ (The Family Man) के लिए क्रिटिक्स चॉइस शॉर्ट्स और सीरीज़ अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस सीरीज को 2019 की सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ माना गया. राज निदिमोरु और कृष्णा डीके के लिए बेस्ट वेब सीरीज (Critics) और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (Critics) के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला.जिसे भी ये शो याद होगा वो बता सकता है कि दिल्ली को केमिकल अटैक के खतरे से बचाने के साथ ये सीरीज खत्म हुआ था. अब जब 12 फरवरी को ‘द फैमिली मैन-2’ (The Family Man-2) रिलीज होने वाली है तो कई अनसुलझे सवाल दर्शकों के दिमाग में हैं. कुछ संभावित थ्योरी पर मिडिया जगत में चर्चा है.क्या श्रीकांत और उनकी टीम दिल्ली को बचा लेंगे?क्या सीजन-2 में श्रीकांत और उनका परिवार और दोस्त निशाने पर रहेंगे?करीम की गर्लफ्रेंड जोनाली क्या कोई बड़ा खुलासा करेगी?पिछले सीजन की कहानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द थी, क्या पार्ट-2 में कहानी श्रीलंका जाएगी?जैसा कि पार्ट-2 के टीजर में दृष्टि श्रीकांत से कहती है कि 'उसे श्रीकांत और सुचित्रा के बीच की समस्या के बारे में पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गायब हो जाओ'. इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या सीजन-2 में भी सुचित्रा और श्रीकांत के बीच की समस्या बरकरार रहेगी?श्रीकांत तिवारी की भूमिका निभा चुके मनोज बाजपेयी ने पार्ट 1 में जासूस की भूमिका निभाई थी, जिसका काम देश के दुश्मनों को खोजने और आतंकी मिशन को नाकामयाब करना है, लेकिन सीजन 2 में मनोज बाजपेयी एनआईए (NIA) एजेंट की भूमिका में हैं. तमाम थ्योरी और सवाल हैं जिसकी वजह से सीरीज के पहले सीजन के खत्म होने के बाद से ही लोगों को बेसब्री से ‘द फैमिली मैन-2’ का इंतजार है. इन सभी थ्योरीज का जवाब 12 फरवरी को दर्शकों को मिल जाएगा .