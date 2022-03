बेस्ट फ्रेंड सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी की खबर सुन एक्साइटेड हुईं मसाबा गुप्ता, ऐसे किया रिएक्ट

नई दिल्ली: डिजाइनर और एक्टर मसाबा गुप्ता (Masaba Gupta) और सोनम कपूर (Sonam Kapoor) बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी (Sonam Kapoor Pregnency) की खबर सुनकर मसाबा गुप्ता की खुशी का ठिकाना नहीं है. वो सोनम कपूर को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं. सोनम कपूर ने कुछ दिनों पहले ही मैटरनिटी फोटोशूट के साथ अनाउंस किया था कि वो और आनंद आहूजा (Anand Ahuja) जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं. 2018 में शादी के बंधन में बंधे इस कपल को हर तरफ से बधाइयां मिल रही है.

मसाबा गुप्ता ने भी सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी की खबर पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि सोनम कपूर एक बेहद अच्छी मॉम बनेंगी और उनके अंदर ये क्वालिटी पहले से ही है. पिंकविला से बात करते हुए मसाबा ने कहा, ‘जब हम 10-11 साल के थे, तब से एक दूसरे को जानते हैं. ये कितनी अच्छी बात है कि वो खुद अब मॉम बनने जा रही है. मैं सोनम के लिए बहुत खुश हूं. वो बहुत अच्छी मॉम बनेगी क्योंकि उसके अंदर पहले से ही सारी अच्छी क्वालिटी मौजूद हैं. मैं सोनम और आनंद के लिए खुश हूं.’

मसाबा गुप्ता और सोनम कपूर की मुंबई में एक इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी. उन्होंने उम्मीद जताई की जल्द ही वो मिलेंगी और इस न्यूज को सेलिब्रेट करेंगी. अपने प्लान को लेकर उन्होंने कहा, ‘फिलहाल प्लान का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हम जल्द ही साथ में सेलिब्रेट करेंगे.’ आपको बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने 23 मार्च को प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. इसके बाद वो और आनंद आहूजा साथ में अपने स्टोर वेजनॉनवेज के लॉन्च पर भी नजर आए थे.

सोनम कपूर ने प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आई थीं. (फाइल फोटो)

खुद आनंद आहूजा ने भी इस इवेंट की तस्वीरें शेयर की थी जिसमें सोनम कपूर और आनंद आहूजा एक दूसरे का हाथ थामे स्टोर में नजर आ रहे थे. एक और तस्वीर में आनंद आहूजा अपने ससुर यानि अनिल कपूर और साले हर्षवर्धन कपूर से बातें करते नजर आ रहे हैं. अनिल कपूर ने इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा था- फैब.

वहीं, सोनम कपूर ने भी कमेंट किया है- आप कितने हॉट हो (You are so hot) और साथ ही फायर इमोजी डाला था. एक और तस्वीर में सोनम कपूर ने कमेंट किया है- मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूं. साथ ही उन्होंने रेड हार्ट इमोजी भी डाला था.

