मीका सिंह को याद आई शान की खास सलाह, कहा था- 'महंगी गाड़ी में नहीं ऑटो में आओ'

सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) और शान (Shaan) दोनों अच्छे दोस्त हैं और सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में साथ काम कर रहे हैं. मीका सिंह जल्द शादी कर घर बसाने वाले हैं. इन दिनों वह स्वयंवर- ‘मीका दी वोटी’ (Swayamvar-Mika Di Vohti) के लिए सुर्खियों में हैं, जिसमें वह अपनी होने वाली दुल्हनिया को चुनकर घर लाने वाले हैं. मीका सिंह ने हाल ही में वो किस्सा याद किया जब सिंगर शान ने उन्हें सलाह देते हुए कहा था कि आलीशान गाड़ी (Shaan adviced Mika not to travel in costly cars) नहीं बल्कि ऑटो से आया करो. आखिर क्यों शान ने सलाह मीका को दी थी इसका भी खुलासा उन्होंने किया.

मीका सिंह (Mika Singh) ने कई पंजाबी गानों के साथ बॉलीवुड की हिट फिल्मों में अपनी आवाज दी. ‘अपना सपना मनी मनी’, ‘प्यार के साइड इफेक्ट्स’, ‘जब वी मेट’, ‘ओए लकी लकी ओए’, ‘सिंह इज जैसी कई फिल्मों में गाने गाए. हाल ही में उन्होंने बताया कि काम की तलाश में जब वह मुंबई में धूम रहे थे, तब सिंगर शान ने उन्हें महंगी गाड़ी में नहीं आने की सलाह दी थी.

टाइम्स नाऊ को दिए एक इंटरव्यू में मीका सिंह ने कहा, ‘जब मैं आया था तब शान मुझे बोले आप बड़ी-बड़ी गड़ियों में मत आया करो, क्योंकि यहां पर काम नहीं मिलता. आप सिर्फ ऐसे आया करो या ऑटो में आओ, तभी काम देंगे लोग.’ उन्होंने आगे कहा कि इससे मुझे समझ में आया कि शायद मुझे चीजों में बदलाव करने की जरूरत है.

आज आप कोई भी रिएलिटी शो उठा लो. उसपर आपको एक सिंगर नजर आएगा, भले ही वो सिंगर डांस का A ने जानता हो, लेकिन वो डांसिंग शो को जज कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर है. फिर वो आपको कॉमेडी शो में भी नजर आएगा. मैं यहीं चाहता था, हमारी सिंगिंग कॉम्युनिटी के उत्थान के लिए. आज हर पंजाबी सिंगर को मौका मिल रहा है और मैं खुश हूं. मेरा सपना था कि सिंगर्स को सिर्फ सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार ही नहीं दिया जाए, बल्कि पूरा सम्मान भी दिया जाए.

आपको बता दें कि मीका जल्द स्वयंवर- ‘मीका दी वोटी’ में दिखाई देंगे, जो स्टार भारत पर प्रसारित होने वाला एक वेडिंग रियलिटी शो है. शान इस शो को होस्ट करते दिखाई देंगे.

